"Meu Deus, eu sou rainha da Festa da Uva": o primeiro dia de compromissos oficiais do novo trio

Acompanhadas de familiares, rainha Elisa dos Santos Pereira D’Mutti e as princesas Júlia Dalegrave Scopel e Letícia Comin da Silva participaram de entrevista na Rádio Gaúcha Serra na manhã desta segunda

Pablo Ribeiro

