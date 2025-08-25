"Meu Deus, eu sou rainha da Festa da Uva": o primeiro dia de compromissos oficiais do novo trio

A nova corte da Festa da Uva 2026 teve, na manhã desta segunda-feira (25), o seu primeiro compromisso oficial após a escolha realizada no sábado (23). A rainha Elisa dos Santos Pereira D’Mutti, 20 anos, que representou a S.E.R. Caxias e a Vinhedos Papéis, e as princesas Júlia Dalegrave Scopel, 25, representante do Recreio da Juventude, e Letícia Comin da Silva, 27, da CDL, Sindigêneros e Sindilojas, participaram, por volta das 7h15min, de entrevista na Rádio Gaúcha Serra. Acompanhadas por familiares e pela assessoria de imprensa da Festa, as jovens falaram sobre a emoção da nova etapa que se inicia.

E toda a segunda-feira da rainha e princesas da Festa da Uva de 2026 será dedicada a entrevistas aos veículos de comunicação de Caxias do Sul. Nesta terça-feira (26), segundo a assessoria da Festa, elas têm encontros com a comissão social e devem conseguir descansar um pouco. Nesta semana o trio também deve tirar as medidas para a confecção do traje oficial.

No primeiro compromisso do dia, no Grupo RBS, entre as acompanhantes estavam Fabricia Fedrizzi Bazei, sogra da rainha Elisa e princesa da Festa da Uva de 1994; Eli Terezinha Comin, mãe da Letícia; e Deisi Dalegrave Scopel, mãe da Júlia. Todas relataram o orgulho e a emoção vivida desde o anúncio do resultado.

"A família explode de alegria"

Ao falar sobre a eleição da nora, Fabricia, 52 anos, destacou a emoção que tomou conta dos familiares desde o sábado da escolha. Lembrou ainda que a preparação da nova rainha foi intensa e que a jovem sempre teve clareza da responsabilidade que assumiria caso fosse eleita.

— A família explode de alegria, é uma felicidade. A mãe da Elisa, a Letícia, assistiu vários vídeos do desfile dela, emocionada, chorando o tempo todo. Então a família está radiante e feliz. A Elisa se dedicou e sabe que agora é o momento para representar a nossa Festa da Uva, representar muito bem Caxias do Sul — contou.

Elisa dos Santos Pereira D’Mutti, rainha da Festa da Uva de 2026. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com a experiência de já ter vivido o mesmo papel como princesa da Festa da Uva de 1994, Fabricia descreveu o sentimento de reviver tudo:

— Eu sempre digo que uma vez Festa da Uva, sempre Festa da Uva. Por meio da Elisa, como sogra, eu pude reviver todos os meus momentos.

“A concretização de um sonho”

Para a mãe de Júlia, Deisi, 58, a escolha representou a realização de um sonho e coroou meses de dedicação da filha.

— Está sendo muito intenso, assim como foram todos os quatro meses. Essa coroação foi a concretização de um sonho, uma realidade que passa a acontecer a partir de agora. A Júlia conseguiu fazer com que a verdade dela fosse transmitida, fazer esse processo todo do pré-concurso com dedicação, com entusiasmo — disse.

Júlia Dalegrave Scopel, princesa da Festa da Uva de 2026. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Deisi destacou que a experiência de acompanhar a filha de perto mudou a forma de enxergar a Festa da Uva:

— É uma emoção que não tem como descrever. A gente acompanha a Festa sempre, mas agora é que a gente pôde ver o quão intenso é todo esse processo e o quanto a dedicação exige delas.

Emoção em família

A mãe da princesa Letícia, Eli, 62, também relatou a emoção da conquista da filha e descreveu a intensidade dos momentos após a escolha.

— É muita emoção, e desde o início a gente acompanhou. A Letícia se dedicou de corpo e alma nesse processo até aqui. E eu tenho certeza de que ela vai cumprir o papel muito bem. Todos os familiares espalhados pelo Brasil estavam torcendo muito e agora já estão se programando para vir para a festa. E eu vou estar junto com ela sempre que ela precisar — salientou.

Letícia Comin da Silva, princesa da Festa da Uva de 2026. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Confira os principais trechos da entrevista na Gaúcha Serra:

Gaúcha Serra: Vocês já conseguiram descansar e assimilar o que aconteceu na noite de sábado?

Elisa: Eu não assimilei ainda. Fiquei assistindo o meu vídeo do desfile várias vezes. É um momento muito lindo e que a gente esperou por muitos meses, e se preparou para isso. Então, estar aqui como rainha, como princesas, é um privilégio. Hoje eu acordei e a coroa estava piscando para mim e eu pensei: "Meu Deus, eu sou rainha da Festa da Uva".

Júlia: A ficha demora para cair. As nossas redes sociais estão bombando e a gente quer, com carinho, responder a todos. Também fiquei assistindo aos vídeos. É muita emoção. Mas aos poucos a gente vai se adaptando, se inserindo melhor nessa nova agenda, mas muito feliz.

Letícia: Receber tanto carinho e tantas mensagens é algo muito especial. Eu também assisti ao meu desfile várias vezes. Cada vez que chamam o meu nome é uma emoção diferente. É muito especial estar vivendo tudo isso.

O que despertou o desejo de vocês participarem do concurso?

Elisa: Eu vivo a Festa da Uva desde criança e com a minha mãe sendo rainha da Festa da Bergamota, isso me incentivou ainda mais. Desde quando eu era criança, ela me contava sobre o sentimento de representar uma festa, que vai muito além de uma coroa. É sobre ter responsabilidade, sobre se entregar.

Júlia: Tudo começou ainda no jardim de infância, quando nós íamos assistir aos desfiles na Sinimbu e aguardávamos ansiosamente. Então, havia uma magia por trás disso tudo muito grande, aquele olhar da criança. Foi ali que começou a despertar algumas coisas dentro de mim.

Letícia: A minha avó, Lourdes, é uma pessoa muito especial na minha vida. Ela é responsável por quem eu sou. E ela viveu intensamente o pré-concurso junto comigo, assim como toda a minha família. Desde criança esse sonho de fazer parte da Festa me acompanha. E no ano passado tive a certeza, quando vi a alegria de uma paciente ao receber uma coroa simbólica que preparamos.

O pré-concurso já é um período de muito preparo, mas agora tende a se intensificar. Como é que vocês estão se organizando?

Elisa: Desde dezembro sabia que minha prioridade seria a Festa da Uva. Então deixei outras coisas em segundo plano (estudos de Direito). É um privilégio estar aqui. Eu quero me entregar à festa. Então tudo que eu puder fazer, vou fazer.

Júlia: Muitas vezes eu saía direto dos atendimentos (ela atua como psicóloga) para as atividades da Festa. Foi desafiador, mas muito gratificante. Agora, a prioridade é honrar essa faixa e essa coroa, assim como a cidade.

Letícia: Foi desafiador conciliar hospital, consultório (ela também atua como psicóloga) e a agenda da Festa. Mas sempre tive claro que minha prioridade era representar a comunidade. Agora é viver intensamente esse momento.

Quem são vocês? Como se definem?

Elisa: Sou uma pessoa muito determinada, responsável e muito resiliente também. Tenho seis bichinhos, todos adotados. A causa animal sempre me intrigou desde criança. Faço parte da Liga Feminina de Combate ao Câncer.

Júlia: Eu me considero uma mulher muito determinada. Tenho esse senso de cuidado com o outro muito grande. Amo estar com pessoas, porque a minha profissão me coloca de forma intensa nesse contato. Eu sou uma pessoa muito sensível também.