Meia tonelada de alimentos impróprios é apreendida pelo Ministério Público em supermercados de Garibaldi

Uma ação do Ministério Público, realizada nesta quarta-feira (13) em dois supermercados em Garibaldi, resultou na apreensão de 500 quilos de alimentos impróprios para consumo. Os nomes dos estabelecimentos não foram informados.
Segundo os fiscais, foram encontrados alimentos sem origem, vencidos, com validade remarcada e temperatura inadequada. Entre as apreensões estão carne, cachaças, vinho, aipim, pães, conservas, além de álcool com venda proibida em mercados.
Ainda, os estabelecimentos fiscalizados apresentaram péssimas condições de higiene. Os fiscais encontraram fezes de insetos e roedores nos locais. Em um dos supermercados, o açougue e a padaria foram interditados. Já no outro estabelecimento, o piso da padaria também foi interditado.
Integraram a ação promotores de justiça, servidores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRS),representantes da Vigilância Sanitária Municipal e do Serviço de Inspeção Municipal de Garibaldi, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), da Delegacia do Consumidor (Decon) e Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram).