Meia tonelada de alimentos impróprios é apreendida pelo Ministério Público em supermercados de Garibaldi

Aipim, carnes, cachaças, conservas e vinho estão entre as apreensões. Fiscais encontraram produtos vencidos, sem origem ou com validade remarcada 

Pioneiro

