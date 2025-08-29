Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, será palco da 2ª edição do Festim de Primavera em setembro

O evento ocorre apenas uma vez ao ano e combina gastronomia com os cenários exuberantes do parque. Mátria Parque de Flores / Divulgação

A 2ª edição do Festim de Primavera ocorrerá no dia 21 de setembro, a partir das 11h, no Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula. Idealizado pelo chef Marcos Livi em parceria com o Parador Hampel, o evento ocorre apenas uma vez ao ano e combina gastronomia com os cenários exuberantes do Parque.

A primeira edição reuniu cerca de 150 participantes. Neste ano, o menu nomeado de Ode à Primavera é assinado por Livi e por chefs convidados de destaque nacional, como George Lima, de Santa Catarina; Irany Arteche, do Rio Grande do Sul; Manoel de Oliveira, de Goiás; Adriano Geleia, de São Paulo; e Mateus Lacerda, de Minas Gerais. O cardápio inclui água, refrigerante, vinho e espumante.

Os ingressos, no terceiro lote custam R$ 429 por pessoa, e podem ser adquiridos na central de vendas, pelo fone (54) 99229-5497 ou no site da Mátria Parque.

Confira o menu completo

Estação 1 - Semente

Puchero da Banda Oriental do chef George Lima

Ensopado típico culinária espanhola e de países da América do Sul, servido com cachaças de frutas nativas

Estação 2 - Desabrochar

Ciabatta de Juçara da chef Irany Arteche

Pão artesanal feito com juçara, uma palmeira nativa da Mata Atlântica, servido com caponata de mangará e creme azedo

Estação 3 - Folhagem

Arroz Caldoso do chef Manoel de Oliveira

Arroz caldoso com ervilhas, vagem, abobrinha, cenoura, salsão, alho-poró e cogumelos, finalizado com aioli de limão-bergamota e cebola crocante

Estação 4 - Floração

Da Terra ao Mar: Ancho e Camarão do chef Adriano Geleia

Ancho bovino com manteiga de algas e alho defumado, mousseline de tubérculos e camarão crocante

Estação 5 - Essência

Mel e Queijos

Seleção de méis nativos, queijos locais premiados e flores comestíveis

Estação 6 - Fruto

Banoffe na Parrilla do chef Mateus Lacerda

Banana assada na hora, doce de leite mineiro, farofa de amêndoas e chantilly

De volta ao solo

Café da Serra: chef Michele Lacerda