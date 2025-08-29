Geral

Ode à Primavera
Notícia

Mátria Parque de Flores, em São Francisco de Paula, será palco da 2ª edição do Festim de Primavera em setembro

Evento ocorrerá no dia 21, a partir das 11h. Ingressos já estão à venda

