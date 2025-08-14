Geral

Embaixatrizes
Notícia

Mariana Lopes Roth, candidata à corte da Festa da Uva, revela quem é por meio de três objetos

Ela atua como designer gráfico e representa o Esporte Clube Juventude

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS