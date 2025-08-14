Mariana Lopes Roth, candidata à corte da Festa da Uva, revela quem é por meio de três objetos

Mariana tem 22 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Estar à frente de um evento que fala por milhares de vozes, representando a cidade, a cultura e o povo caxiense. Para a embaixatriz Mariana Lopes Roth, 22 anos, esses são os principais significados caso seja eleita rainha da 35ª Festa da Uva no próximo dia 23. A jovem atua como designer gráfico e representa o Esporte Clube Juventude.

Descrita por si mesma como uma pessoa espirituosa, Mariana conta que sempre tenta enxergar o lado positivo das situações. Alviverde desde a infância, foi no Estádio Alfredo Jaconi que viu de perto e pôde compreender a união de pessoas em prol de uma causa comum.

A partir de uma meta pessoal traçada no começo deste ano, de se aproximar mais de causas sociais e filantrópicas, se juntou ao Conselho Jovem do clube e, então, foi selecionada para representar o time no concurso de escolha do novo trio da Festa da Uva.

Três objetos que a definem

Terço

"Este era um dos terços do meu avô. Representa a religiosidade, obviamente, mas, para minha família, a fé. Para mim, a fé sempre foi algo vital. Eu enfrentei, durante a minha vida, muitas situações em que eu tive que me apegar a Deus, como a doença da minha mãe. Ela nasceu com anemia falciforme e é transplantada renal. Então, para nós, para a minha família, a fé foi muito importante, foi vital nesse momento, quando ela passou pelo transplante e por todas as situações que foram provenientes disso".

Boneca belga

"Eu tive um padrasto que fez parte da minha infância (Giovani Taverna). Ele foi muito importante para a minha vida. E ele era da Bélgica, veio muito novo para o Brasil e me presenteou com essa bonequinha aqui. Ela é utilizada para fazer tricô e eu fiz muito na minha infância. Eu quis trazê-la porque acredito que as pessoas que passam pela nossa vida, mesmo que já tenham partido, fazem parte de quem nós somos".

Certificado de Harvard

"Este é o primeiro certificado internacional que eu conquistei. Era um curso EAD de Harvard sobre política americana e foi muito importante porque a educação, para mim, sempre foi a base de tudo. Eu sou bolsista e isso fala muito sobre o que o meu padrasto me ensinou na minha infância. Ele sempre foi um ativista da educação, me presenteava muito com livros. Além disso, me incentivava a praticar o inglês e também o francês, que era a língua materna dele".

