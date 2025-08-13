Os três objetos que definem Maria Eduarda Rezzadori Martini, candidata à corte da Festa da Uva

Maria Eduarda Rezzadori Martini tem 20 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cercada por primos, tios e com o convívio sempre próximo dos avós, a embaixatriz Maria Eduarda Rezzadori Martini, 20 anos, se descreve como uma pessoa muito ligada à família. É na chácara do avô, o lugar preferido dela, que consegue reunir tudo que faz sentido para si mesma: os familiares, a natureza e os animais. A estudante de medicina veterinária representa a Associação Amigos de Ana Rech (Samar) no concurso que vai eleger a corte da 35ª Festa da Uva.

Na memória afetiva dela, está a lembrança de ver os avôs folheando os jornais diariamente. Foi nesse hábito cotidiano que descobriu e se aproximou do maior evento comunitário da Serra. Mais tarde, começou a acompanhar os desfiles cênicos e a fazer apresentações na escola ligadas à festa e aos imigrantes italianos.

Para Maria Eduarda, receber o título de rainha da 35ª Festa da Uva significa uma grande responsabilidade e também muito comprometimento.

Três objetos que a definem

Aliança da bisavó

"Eu vou começar pela aliança da minha bisavó materna. Esta aliança tem todo um desenho: uma casinha, um cavalo e uma cruz, representando a história da vida dela. Na época, ela fugiu com o namorado, em cima de uma mula, em busca dos sonhos e do amor da vida dela. Depois, claro, ela voltou se reencontrar com a família e tudo mais. Essa aliança simboliza muito para a nossa família. Considero a aliança um objeto muito bonito, mas essa ainda mais porque tem a história retratada nela".

Título de Glamour Girl 2022

"Eu pude representar a Liga Feminina de Combate ao Câncer de 2022 até 2023. Foi um ano muito importante para mim e para minha família. Tive várias oportunidades, inclusive, de evolução e de poder ajudar. É um trabalho muito bonito que a Liga faz e que eu faço até hoje. Ele fica na frente da minha cama e, quando eu acordo todos os dias, olho e lembro que eu fui reconhecida pelo que eu fiz, pelo trabalho que eu fiz".

Terço

"O terço dourado é muito importante pra mim, porque era da minha avó. Sempre foi algo que a gente trouxe, que a gente cultivou muito dentro das duas famílias a questão da fé. Não só da religião, porque é muito individual. Mas a questão de acreditar em algo e acreditar que vai melhorar. E outro eu ganhei de uma pessoa em Ana Rech. Eu fui fazer a visita no comércio e ela disse 'eu gostaria de te presentear', e me deu esse terço italiano. Pra mim, foi muito importante o reconhecimento e o apoio dela no pré-concurso".

