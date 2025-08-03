Manifestantes protestam contra ministro do STF Alexandre de Moraes e presidente Lula em Caxias do Sul

A Rua Sinimbu, em Caxias do Sul, ficou tomada por manifestantes na tarde deste domingo, em protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do processo envolvendo os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Com bandeiras e cartazes, e com direito a uma enorme bandeira erguida por um guindaste, os manifestantes aderiram ao movimento "Reaja, Brasil" que teve atos organizados em pelo menos 20 capitais brasileiras, além de cidades do interior.
Entre os participantes estiveram lideranças como os vereadores Hiago Morandi (PL) e Capitão Ramon (PL), além do ex-candidato a prefeito Maurício Scalco (PL).
Viaturas da Guarda Municipal e da Brigada Militar estiveram presentes, assim como da Fiscalização de Trânsito. Além do ato em si, também houve buzinaço pelas ruas centrais.
Ao longo do final de semana também houve manifestações em outras cidades da Serra, como Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi e Nova Prata.