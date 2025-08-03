Manifestantes protestam contra ministro do STF Alexandre de Moraes e presidente Lula em Caxias do Sul

Manifestação ocorreu na Rua Sinimbu, na tarde deste domingo Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Rua Sinimbu, em Caxias do Sul, ficou tomada por manifestantes na tarde deste domingo, em protesto contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do processo envolvendo os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e contra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Com bandeiras e cartazes, e com direito a uma enorme bandeira erguida por um guindaste, os manifestantes aderiram ao movimento "Reaja, Brasil" que teve atos organizados em pelo menos 20 capitais brasileiras, além de cidades do interior.

Cartazes pediram a saída de Alexandre de Moraes do STF Neimar De Cesero / Agencia RBS

Entre os participantes estiveram lideranças como os vereadores Hiago Morandi (PL) e Capitão Ramon (PL), além do ex-candidato a prefeito Maurício Scalco (PL).

Viaturas da Guarda Municipal e da Brigada Militar estiveram presentes, assim como da Fiscalização de Trânsito. Além do ato em si, também houve buzinaço pelas ruas centrais.