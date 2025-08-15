Geral

Sem previsão de chuva
Notícia

Manhãs geladas e tardes quentes: como será o clima na Serra no final de semana

A mínima será de 6ºC, mas as temperaturas sobem gradativamente durante o dia, com máxima de 23ºC, segundo a Climatempo

Pablo Ribeiro

