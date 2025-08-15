Manhãs geladas e tardes quentes: como será o clima na Serra no final de semana

Nesta sexta (15), temperatura em Caxias do Sul pode chegar aos 18ºC. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O final de semana na Serra será marcado pela amplitude térmica. Segundo a Climatempo, os moradores da região devem enfrentar madrugadas e manhãs frias, com temperaturas que podem variar entre 6ºC e 10ºC, já as tardes devem ser mais quentes, com os termômetros chegando aos 22ºC, sem chances de chuva.

Nesta sexta-feira (15), apesar do frio pela manhã, o sol aparece entre nuvens. Os termômetros sobem durante a tarde, entretanto, permanece a sensação de frio pela região serrana. A temperatura pode chegar aos 18ºC em Caxias do Sul e 19ºC em Bento Gonçalves.

No sábado (16), o sol vai predominar em todo o Rio Grande do Sul com as temperaturas se elevando um pouco mais durante à tarde em relação à sexta-feira. O amanhecer será gelado na região serrana, com temperaturas mínimas de 10ºC em Caxias e 7ºC em São José dos Ausentes. O sol predomina durante o dia e a sensação fica mais amena, com os termômetros podendo chegar aos 20ºC na maioria dos municípios da Serra.

No domingo (17), a região permanece com tempo firme e a presença do sol. O amanhecer vai contar novamente com temperaturas baixas. Em Caxias, a mínima será de 12ºC. Durante a tarde, a sensação será mais amena, com os termômetros subindo mais - pode chegar aos 22ºC em Caxias do Sul - em relação aos dias anteriores.

A tendência para segunda-feira (18), conforme a Climatempo, é de predomínio de tempo firme e sem chuva sobre a região serrana. Ainda fará frio pela manhã, mas durante a tarde a presença do sol condiciona ao aumento das temperaturas na Serra.

Confira como fica o tempo na sua cidade

Caxias do Sul

Sábado: mínima de 10ºC e máxima de 20ºC

mínima de 10ºC e máxima de 20ºC Domingo: mínima de 12ºC e máxima de 22ºC

mínima de 12ºC e máxima de 22ºC Segunda: mínima de 11ºC e máxima de 23ºC

Bento Gonçalves

Sábado: mínima de 10ºC e máxima de 20ºC

mínima de 10ºC e máxima de 20ºC Domingo: mínima de 11ºC e máxima de 22ºC

mínima de 11ºC e máxima de 22ºC Segunda: mínima de 11ºC e máxima de 23ºC

Gramado

Sábado: mínima de 9ºC e máxima de 19ºC

mínima de 9ºC e máxima de 19ºC Domingo: mínima de 12ºC e máxima de 21ºC

mínima de 12ºC e máxima de 21ºC Segunda: mínima de 11ºC e máxima de 23ºC

Vacaria