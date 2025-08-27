Mandante do assassinato de motorista de aplicativo de Caxias do Sul é presa em Portugal

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco/MPRS) localizou a advogada Francismara Vasconcelos Machado, 50 anos, na cidade do Porto, em Portugal. A mulher foi condenada como mandante do assassinato de Mateus Pereira de Campos, motorista de aplicativo que morava em Caxias do Sul. A prisão aconteceu na terça-feira (26).

O crime foi cometido em setembro de 2019, em Campestre da Serra. Conforme a denúncia, o caso envolveu tortura, execução e ocultação do corpo da vítima, que tinha 33 anos.

De acordo com a assessoria do Ministério Público, a mulher foi capturada pela Polícia Judiciária portuguesa, com apoio da Guarda Civil espanhola. Ela estaria residindo em um condomínio de alto padrão em Porto e teria saído do Brasil em 2023.

— Logo depois da condenação, cuja atuação em plenário foi dos promotores de Justiça Gustavo Alexandre Ritter e Ronaldo Lara Resende, começamos as diligências por meio do Gaeco para a localização e cumprimento do mandado de prisão. Conseguimos a informação de que ela havia saído do país desde 2023 e teria entrado na imigração de Portugal, em Lisboa. A partir daí, foram feitas diligências para a localização do possível endereço em Portugal, onde foi confirmado depois de alguns dias de investigação — explicou o promotor de Justiça Raynner Sales, de Vacaria.

Após a localização da advogada, o Gaeco solicitou à 1ª Vara Criminal de Vacaria a emissão da ordem de captura internacional e a manifestação de interesse na extradição. A prisão, assim, foi efetuada com apoio da Polícia Federal, por meio da Interpol, e das forças policiais portuguesas e espanholas.

Condenação

Francismara foi condenada a 25 anos de reclusão por ser a mandante do crime. Ela também residia em Caxias.

Já Fabiano Vieira dos Santos, conhecido pelo apelido de Gato, recebeu a pena de 29 anos de prisão por participação direta na execução.

O crime

As investigações começaram em 28 de setembro de 2019, quando o carro de Campos foi encontrado incendiado próximo ao km 58 da BR-116, em Campestre da Serra. Naquele momento, ele foi dado como desaparecido.