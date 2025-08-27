Geral

Estava foragida
Notícia

Mandante do assassinato de motorista de aplicativo de Caxias do Sul é presa em Portugal

Crime aconteceu em setembro de 2019, em Campestre da Serra. A advogada Francismara Vasconcelos Machado, de 50 anos, foi condenada a 25 anos de prisão neste ano, mas não compareceu ao julgamento

Pioneiro

