Mais 16 radares começam a multar em Caxias do Sul neste domingo; saiba onde ficam em mapa

Um dos equipamentos fica na Rua Visconde de Pelotas, pouco depois do cruzamento com a Rua Ernesto Alves. Ícaro de Campos / Divulgação

A partir deste domingo (10) entram em funcionamento os 16 controladores de velocidade em diferentes pontos da área urbana de Caxias do Sul. Os equipamentos foram instalados há mais de um ano e, segundo a prefeitura, já são respeitados por 98% dos motoristas, que obedecem o limite de 40 km/h.

Desde terça-feira (05), outros 10 equipamentos, nas perimetrais Norte (Ruben Bento Alves) e Sul (Bruno Segalla), já estão multando motoristas que ultrapassam o limite de 60 km/h.

De acordo com a prefeitura, os locais onde os equipamentos medidores de velocidade foram instalados seguiram as recomendações do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana do Município de Caxias do Sul (Planmob), aprovado pela Lei n° 9.076/2023.

Segundo o secretário adjunto de Trânsito, Alfonso Willenbring Júnior, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê a advertência do motorista infrator antes da penalização. Conforme artigo 267 do CTB, se o condutor for flagrado em velocidade superior à máxima permitida em até 20% de excesso, e não possuir infrações em seu prontuário nos últimos 12 meses, a penalidade aplicada será de advertência por escrito.

Onde estão os radares

Área urbana - limite 40km/h

Rua Ivo Remo Comanduli, na descida dos pavilhões da Festa da Uva

Rua Moreira César, no bairro Fátima (na subida em direção a Flores da Cunha via RS-122)

Rua Moreira César, no bairro Fátima (no sentido de chegada de Flores da Cunha em direção à Perimetral Norte)

Avenida São Leopoldo, próximo ao cruzamento com as ruas Sarmento Leite e Visconde de Pelotas

Rua Rodrigues Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Mariano Mazzochi

Rua Luiz Covolan, próximo ao cruzamento com a Rua Ernesto Zanrosso (junto ao posto de combustíveis)

Rua Luiz Covolan, próximo ao cruzamento com a Rua Ernesto Zanrosso

Rua Cristiano Ramos de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Maria Blandina Rigoni

Avenida Benjamin Custódio de Oliveira, próximo ao cruzamento com a Rua Professora Mari Ione Caselani

Rua Vinte de Setembro, quase na esquina com a Rua Venâncio Aires

Rua Visconde de Pelotas, pouco depois do cruzamento com a Rua Ernesto Alves

Rua Duque de Caxias, próximo ao cruzamento com a Rua Carlos Dutra Viana

Avenida Dr. Mário Lopes, próximo à Associação Criança Feliz, sentido em direção à Rota do Sol

Avenida Dr. Mário Lopes, próximo à Associação Criança Feliz, sentido em direção a Rua Moreira César

Rua Jacob Luchesi, entre a rótula com a Rua Ernesto Zanrosso e a RS-122, em direção a rodovia estadual

Rua Jacob Luchesi, entre a rótula com a Rua Ernesto Zanrosso e a RS-122, em direção ao bairro Santa Lúcia

Perimetrais - limite de 60 km/h

Perimetral Ruben Bento Alves, em frente ao condomínio Residencial das Flores;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Amazonas, no bairro Jardim América;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Ambrósio Fasoli, no bairro Universitário;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao cruzamento com a Rua Moreia César, no bairro São José;

Perimetral Ruben Bento Alves, próximo ao Centro Municipal de Esporte e Lazer — Ginásio Enxutão;

Perimetral Ruben Bento Alves, após a rotatória no cruzamento com a Rua Carlos Bianchini, sentido à Casa de Pedra;

Perimetral Bruno Segalla na interseção com a Rua Giacomo Varaschin;

Perimetral Bruno Segalla na interseção com a Avenida Rio Branco;

Perimetral Bruno Segalla, próximo ao cruzamento com a Avenida Salgado Filho;

Perimetral Bruno Segalla, próximo ao Batalhão de Polícia Ambiental.

Dúvidas

Como é o funcionamento?

O funcionamento dos redutores de velocidade é o mesmo dos equipamentos instalados nas rodovias estaduais e federais. Eles apenas registram a velocidade e a imagem do veículo.

Qual a multa?

As infrações por excesso de velocidade seguem o artigo 218 do CTB. São três penalidades, definidas por quanto o condutor passou acima nos radares. Os valores variam de R$ 130 a R$ 880:

Infração média: quando a velocidade for superior a máxima em até 20%. A multa é de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Infração grave: quando a velocidade for superior a máxima em mais de 20% e até 50%. A multa é de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH. Infração gravíssima: quando a velocidade for superior a máxima acima de 50%. Multa de R$ 880,41 (R$ 293,47 multiplicado por três) e suspensão do direito de dirigir.

Existe tolerância?