Lançado junto do Festuris, Projeto Hortênsias quer valorizar símbolo local e resgatar forma de fazer turismo em Gramado

Em Gramado, mais de um milhão de mudas de hortênsias foram plantadas em 2025. Cleiton Thiele / Divulgação

O lançamento da 37ª edição do Festuris, evento que ocorre em novembro em Gramado, reserva um momento de homenagem a um dos principais símbolos da cidade e da região que tem no turismo sua principal vocação.

A hortênsia emprestará dessa vez seu nome ao projeto que pretende resgatar a forma como as cidades se tornaram hospitaleiras. Além do plantio que já espalhou 1,2 milhão de mudas em Gramado e 120 mil em Canela, o Projeto Hortênsias vai visitar, a partir do ano que vem as escolas municipais para colocar os alunos em contato com os empresários do turismo.

A iniciativa é das prefeituras e também da organização do Festuris. Para Eduardo Zorzanello, CEO do evento, a flor símbolo representa a beleza das cidades e a hospitalidade que precisa voltar a ser ensinada nas escolas:

— Vamos colocar esses alunos para conversar com empresários, conhecer os hotéis e as atrações para que nossa população e nossas crianças saibam o que o turismo representa para a região. Queremos que as pessoas cuidem não apenas da cidade, mas também dos visitantes. Essa nova geração é a nossa futura mão de obra e os futuros empregadores, e eles precisam entender que mais de 90% da nossa matriz econômica depende do turismo.

Considerado o maior evento de negócios turísticos das Américas, o Festuris de 2025 repete os números chamativos do ano passado, com 400 estandes e 2,7 mil marcas que apresentam o que há de melhor nos destinos nacionais e internacionais. É o grande evento do ano para profissionais do setor que durante quatro dias, de 6 a 9 de novembro debatem novidades em espaços que setorizam o turismo de diversas formas.

— Turismo de luxo e de negócios, turismo médico, esportivo, de casamentos, turismo da diversidade, acessibilidade, cultura, religião, tudo que um visitante busca nas suas viagens é apresentado no Festuris — diz Zorzanello.

Além dos estandes e negócios que pretende gerar – no ano passado foram mais de R$ 480 milhões - o Meeting Festuris traz palestrantes como Daiane dos Santos para o debate. Ao todo são oito palcos de conteúdo.

As inscrições para o primeiro lote do Meeting, que ocorre para o público geral dentro do evento, já estão abertas e vão até 30 de setembro. O valor promocional é de R$ 360,00, com opções de parcelamento em até 4x no cartão de crédito, além de pagamento via Pix e boleto bancário. Estudantes e pessoas com 60 anos ou mais têm direito a 50% de desconto.