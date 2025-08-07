Geral

Impasse 
Notícia

Justiça suspende posse da prefeitura de Bento Gonçalves de área do Lago Fasolo  

Espaço está em processo de desapropriação. Município planeja construir um ambiente de lazer no local. No entanto, empresa proprietária contesta o valor da indenização proposto pela administração municipal 

Tamires Piccoli

