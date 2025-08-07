Justiça suspende posse da prefeitura de Bento Gonçalves de área do Lago Fasolo  

Área localizada no bairro Progresso passou por despoluição no ano passado, quando a Corsan instalou estação de tratamento no espaço. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), publicada nesta semana, determinou que a prefeitura de Bento Gonçalves não pode tomar posse da área do Lago Fasolo. Os dois terrenos que compõem o espaço são de propriedade da empresa Guifasa e estão em processo de desapropriação.

A decisão foi anunciada pela Justiça ainda na última terça-feira (5). Contudo, foi divulgada pela prefeitura na quinta (7). Segundo o documento, a prefeitura de Bento Gonçalves começou, em maio, a desapropriação da área, que fica no bairro Progresso.

A ideia é transformar o ambiente em um espaço recreativo para a comunidade. Para isso, a administração de Bento publicou o Decreto Municipal nº 12.786 em maio, tornando a área pública. O próximo passo do processo seria o pagamento da indenização à Guifasa.

Segundo o documento, a prefeitura já havia depositado judicialmente R$ 376.750,30 como indenização provisória para a empresa, mesmo com o processo ainda em andamento. Diante disso, a Justiça autorizou a entrada provisória da prefeitura na posse dos terrenos.

No entanto, a empresa discordou do valor e da avaliação do local feita pela administração. Conforme o processo, a área total da desapropriação é de 32 mil metros quadrados. No entanto, a prefeitura alegou que apenas 267 metros quadrados podem ser utilizados para construções. O restante dos terrenos integra uma Área de Preservação Permanente (APP), o que conforme a prefeitura, impede a realização de obras.

Dessa forma, a prefeitura propôs indenizar a Guifasa com base na área em que é possível realizar construções. No entanto, a empresa alega que, mesmo sendo uma APP, a área possui valor considerável e não pode ser excluída da indenização.

Diante da situação, a Justiça suspendeu a posse da prefeitura até que a situação se resolva. O documento não cita por quanto tempo a administração está impedida de assumir o local. A decisão cabe recurso, aguarda manifestação do Ministério Público e será avaliada pela Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS.