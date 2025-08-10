Geral

Embaixatrizes
Notícia

Júlia Luiza Vacchi, candidata a rainha da Festa da Uva, revela quem é por meio de três objetos

Representante da Associação Pró-Desenvolvimento de Criúva e do CTG Pousada dos Tropeiros é psicóloga

Andrei Andrade

