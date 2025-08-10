Júlia Luiza Vacchi, candidata a rainha da Festa da Uva, revela quem é por meio de três objetos

Júlia Luiza Vacchi é psicóloga Porthus Junior / Agencia RBS

“Quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum", diz o trecho preferido da música preferida de Júlia Luiza Vacchi, Destinos de Luiz Marenco. A psicóloga de 25 anos, nascida e criada em Criúva, tem nos passos firmes e na dedicação para cumprir com excelência suas escolhas uma marca pessoal, bem representada pela láurea acadêmica conquistada ao concluir a graduação, em 2024.

Representando seu distrito e o CTG Pousada dos Tropeiros no concurso de Rainha e Princesas da Festa da Uva, a embaixatriz conta que desde a infância o evento faz parte da sua vida. A memória mais antiga está eternizada em uma foto em que ela, aos 4 anos, está junto a uma das princesas após ter descido correndo pelo gramado do parque para abraçá-la.

— O sonho de ser rainha da Festa da Uva se tornou também um objetivo depois de duas edições seguidas, em 2008 e 2010, em que tivemos representantes de Criúva no concurso. Ver de perto aquele envolvimento me deixou fascinada, e hoje eu agrego a isso a vontade de inspirar outras jovens do interior, para que elas tragam também esta representatividade para a nossa festa.

Ao longo da vida, foi construindo diversas outras memórias relacionadas ao evento, que por diversas ocasiões frequentou junto com os pais e com a irmã, Laura. É também pelo desejo de homenagear o pai, Luiz César, falecido em 2021, que Júlia quer ser a primeira soberana oriunda de Criúva.

Três objetos que a definem

Vestido de prenda



“Esse foi o meu primeiro vestido de prenda e é um dos muitos que utilizei ao longo da vida, pois sempre fiz parte dos grupos de dança do CTG Pousada dos Tropeiros. Mais do que representar a entidade, eu pertenço a ela. É a minha segunda casa. Quando nasci, minha mãe e meu pai eram os patrões da entidade. O tradicionalismo me representa muito e diz muito sobre os meus valores, também por isso esse vestido é guardado pela minha família com muito carinho”.

Terço



“É um terço de couro que demorou um ano para ser feito e que foi dado a mim em maio deste ano, na Festa do Divino Espírito Santo de Criúva. Na Noite Campeira, ao final da novena, o padre Ernesto Camerini me chamou e fez esta homenagem, dando este terço para me abençoar e me proteger nesta caminhada da Festa da Uva. A fé é um símbolo de religiosidade muito forte para Criúva e também para a minha família, que é muito devota. Ao mesmo tempo, este terço representa o apoio e carinho da minha comunidade em prol da minha candidatura”.

Diploma



“O diploma fala muito sobre o sonho que eu tinha, que era de me formar e de exercer esta profissão que eu tanto amo e admiro e que diz muito sobre qualidades que trago comigo. Sou uma pessoa muito acolhedora, muito empática e com o olhar voltado para o outro, e minha profissão me conecta muito com isso. Através da psicologia posso ajudar pessoas em seus momentos de dor e de vulnerabilidade, ter conquistado esse diploma com direito à láurea acadêmica também representa a minha dedicação em tudo o que faço”.

