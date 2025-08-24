Geral

Soberanas
Notícia

Júlia Dalegrave Scopel, princesa da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul, promete honrar o título ao lado da carreira

A jovem, de 25 anos, recebeu a reportagem na casa em que vive com a família, no bairro Bela Vista. Mesmo com poucas horas de sono, o sorriso estava estampado no rosto

Renata Oliveira Silva

