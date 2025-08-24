Júlia Dalegrave Scopel, princesa da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul, promete honrar o título ao lado da carreira

Júlia ainda está processando o título, mas sabe que realizou um dos seus principais sonhos ao conquistar o título. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com a responsabilidade de seguir o legado da antecessora do Recreio da Juventude, Júlia Dalegrave Scopel, 25 anos, ainda se sentia "flutuando" na manhã deste domingo (24), após a coroação como princesa da 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul.

— É muita emoção. Ainda estou entendendo tudo isso. Foi uma noite histórica, única. O coração está a mil de viver isso com a minha família, com os meus pais e a minha irmã, que foram a base para eu estar aqui hoje, que estiveram ao meu lado durante esses quatro meses de forma incansável. É muita gratidão, alegria e emoção — descreveu Júlia.

O pai, Ivan, a princesa Júlia, a mãe Deise e a irmã Lívia, não esconderam o orgulho em ter uma coroada na família. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ao receber a reportagem do Pioneiro, a família não escondia o orgulho ao ver Júlia com a coroa. Com a certeza que a filha estaria no trio, a mãe, Deise Dalegrave Scopel, já estava há semanas organizando o café da manhã e rasgou elogios para a filha.

— É muita emoção. Então, quando a Júlia aceitou o convite, nós assumimos a incumbência de estar com ela, de dar todo o suporte e viver isso com ela. Participamos com a Júlia e com as outras candidatas. Ver o crescimento tanto da nossa filha, quanto das demais embaixatrizes, também foi sensacional — disse Deise.

Segundo Júlia, o pai, Ivan Antônio Scopel, não parava de chorar desde o resultado e, durante a conversa, não foi diferente.

— Não tínhamos ideia da grandiosidade da festa, de tudo o que envolve, de tanta gente que participa dedicando tempo, atenção e conhecimento. Ver a finalização dessa jornada, ver a Júlia sendo coroada, é para o resto da vida. Não tem como esquecer isso. E o coração transborda quando a gente pensa que tem toda a festa para vir — disse o pai.

Ivan se emocionou durante o café da manhã ao lembrar da coroação e da trajetória de Júlia no concurso. Neimar De Cesero / Agencia RBS

E, como uma boa caxiense, desde pequena Júlia respirava a Festa Nacional da Uva. Inclusive, um dos momentos mais marcantes que relembrou foi dos desfiles cênicos.

— Tudo isso começou quando eu era muito pequena, uma tia muito querida, Suzete Scopel, que inclusive estava na minha torcida, tem uma escolinha na rua Os Dezoito do Forte, e ela sempre levava os alunos quando tinham os desfiles cênicos. Então, sentados na calçada, comendo uva, aguardando o desfile... Foi ali que começou, de uma forma silenciosa, o desejo de concorrer. Mas quando veio o convite, foi uma grata surpresa — relembrou a princesa.

Além dos desafios de conciliar o próprio consultório, a psicóloga, especializada em luto e trauma, não deixou o hábito da leitura de lado, que é compartilhado tanto com a mãe quanto com a irmã, Lívia Dalegrave Scopel. Durante o período do pré-concurso, recebeu a indicação do livro "Diário de uma Rainha", da rainha da Festa da Uva de 2014, Giovana Crosa, que lhe esclareceu a rotina de como é viver em um trio de soberanas.

— Eu li vários livros no pré-concurso, mas teve um que veio de uma querida amiga embaixatriz que foi o livro da Giovana. Foi especial, li ele em algumas horas porque vi o outro lado. E quando estamos no pré-concurso, o desejo de saber como é o outro lado é grande. Ali eu tive respostas de algumas perguntas. Eu indiquei para a minha mãe e ela tomou a liberdade de mandar uma mensagem à Gio, dizendo que eu tinha adorado o livro e que estava participando do concurso, então ela me deu um autografado. Foi incrível — contou Júlia.

E é claro que, com todo o apoio da família, não poderia faltar uma bela homenagem a todas as mulheres Dalegrave. Em seu traje, assinado por Vivian Boff, Júlia levou bordado os nomes da avó, Carmen Matilde Dalegrave, da dinda, Carla Dalegrave da Silva, da mãe e da irmã.

— A família sempre foi minha base, meu ponto de apoio para tudo e era importante que eu pudesse ter algo que fosse representado no meu vestido. As mulheres da minha família são fortes, me passaram valores incríveis do poder feminino, do quanto a mulher tem voz. Elas foram e são a base da mulher que eu sou. A ideia do bordado, na verdade, surgiu do Anderson, do time do Recreio da Juventude, mas eu topei na hora. Foi uma ideia "iluminada" — destacou.

Com uma rotina bem regrada, Júlia tentará ao máximo continuar com o trabalho, mas afirmou que priorizará a responsabilidade como princesa.

— Já sei que teremos uma agenda cheia de entrevistas na primeira semana e também quero ambientar a minha cabeça. Mas, depois, o planejamento é poder levar isso e o meu trabalho em paralelo, assim como fiz no pré-concurso, mas sempre priorizando a festa, honrando o título que me deram. Vou utilizar muito da minha inteligência emocional como psicóloga para ir levando um dia por vez — finalizou Júlia.

Saiba mais: