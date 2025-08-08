Júlia Dalegrave Scopel, candidata a Rainha da Festa da Uva, revela quem é por meio de três objetos

Júlia tem 25 anos Neimar De Cesero / Agencia RBS

Aos 14 anos, Júlia Dalegrave Scopel teve o primeiro e definitivo encontro com a psicologia. Foi após perder o avô paterno, a quem era muito ligada, que descobriu a diferença que o processo terapêutico pode fazer para superar a perda de uma pessoa querida e reencontrar a alegria. Hoje, como psicóloga especialista em luto e trauma, diariamente passam pelo consultório de Júlia, na Avenida Itália, pacientes em busca de acolhimento, conforto e estímulo para seguir.

— Tive o privilégio de ter pais que sempre olharam para a terapia como algo necessário para a vida. E, especialmente naquele momento difícil, a psicologia me deu tudo o que eu precisava para lidar com aquele luto — conta a candidata de 25 anos.

Como representante do Recreio da Juventude no concurso para Rainha e Princesas da 35ª Festa da Uva, porém, Júlia quer transmitir características tão marcantes quanto a vocação em sua personalidade: a alegria de estar com o outro, o orgulho de ser caxiense e o respeito pela memória dos antepassados.

— Quando eu penso na festa, eu começo a lembrar dos nossos antepassados, das pessoas que vieram antes de nós e ajudaram Caxias a ser o que é hoje. A Festa da Uva é a memória viva do nosso povo — resume

Três objetos que a definem

Velas

"É um objeto que me acompanha tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Significa pra mim um momento profundo de reconexão. Gosto de meditar, principalmente depois de um dia cheio e intenso, e também gosto de proporcionar isso para os meus pacientes, um momento delicado, de acolhimento, com o ambiente aromatizado e com uma velinha sempre do lado deles. Já comecei uma pequena coleção, com diferentes cheiros, e passei a ganhar algumas de presente, inclusive feitas por marcas caxienses".

Livro

"O livro do Recreio da Juventude representa dois grandes amores, que são essa entidade que está muito ligada à minha vida, e os livros, que dizem muito sobre quem a Júlia é. Além dos livros que dizem respeito aos meus estudos, a literatura também é um hobby que eu não sei viver sem. Chego a ler cinco livros numa semana e estou sempre atrás de um bom romance ou de uma boa história de suspense, que me transporte a um universo paralelo".

Jaleco

"O jaleco representa minha conquista profissional. Mais do que um trabalho, a psicologia é um dos grandes propósitos da minha vida, é onde eu tenho contato com vidas que sentam aqui na minha sala e depositam em mim a confiança do seu cuidado. Isso pra mim é uma grande honra. Me emociono quando falo da minha profissão, porque sou extremamente realizada".

