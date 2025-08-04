Jovens da Serra participam de missa celebrada pelo Papa Leão XIV para mais de 1 milhão de pessoas

Delegação da Diocese de Caxias do Sul em Tor Vergata. Setor Juventude da Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

Um grupo de sete pessoas das cidades de Caxias do Sul, Farroupilha e Bento Gonçalves representou a Diocese de Caxias do Sul na celebração do Jubileu da Juventude em Roma, neste domingo (3). Junto à delegação também estavam participantes de Erechim, Jacarezinho (PR) e Patos de Minas (MG).

A programação teve início na última terça-feira (29), na Praça de São Pedro, no Vaticano. Ao longo da semana, os participantes puderam participar de ações culturais na cidade de Roma. O ponto alto da programação foi a peregrinação ao parque da Universidade de Tor Vergata. Mais de 1 milhão de pessoas participaram das atividades do Jubileu 2025.

Na noite de sábado (2), o Papa Leão XIV presidiu a vigília. Organizados com sacos de dormir e colchonetes, os grupos passaram a noite em Tor Vergata. Na missa realizada na manhã de domingo (3), o Papa Leão XIV passou entre os jovens saudando as delegações de todo o mundo. Mais de 6 mil brasileiros foram registrados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

— O tema do Jubileu é a esperança, então estar aqui traz muita esperança, principalmente para o mundo, porque estamos precisando. Sinto que o Papa fala muito de paz. Então, a gente tem a esperança na paz do mundo — disse Caroline Spigolon, 28 anos, da equipe do setor de juventude da Diocese de Caxias do Sul.

Papa Leão XIV passou pela multidão durante a missa deste domingo. Felipe Padilha / Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

No final da missa, durante a oração dominical do Angelus, o Papa Leão XIV lançou a data e o tema Jornada Mundial da Juventude 2027, já anunciada pelo Papa Francisco na conclusão da JMJ 2023, em Lisboa. A próxima JMJ será em Seul, na Coreia do Sul, de 3 a 8 de agosto de 2027. O tema da Jornada será Tende coragem: eu venci o mundo! (Jo 16, 33).

Jubileu dos Jovens

A Diocese de Caxias do Sul também celebrou o Jubileu dos Jovens neste final de semana. Na Catedral Diocesana de Caxias do Sul, os jovens se reuniram na manhã de sábado (2), para um momento de catequese seguida da peregrinação e missa. A mesma ação foi realizada em Bento Gonçalves, no Santuário Santo Antônio.

Em Garibaldi ocorreu a peregrinação até a Igreja Matriz São João Batista, no bairro Daltro Filho, em Imigrante. Participaram jovens de Garibaldi, Carlos Barbosa, Coronel Pilar e Imigrante. O bispo diocesano, Dom José Gislon, presidiu a missa.

Serra tem sete locais de peregrinação

O Ano Santo recorda os 2025 anos do nascimento de Jesus. Com o tema Peregrinos da Esperança, as atividades do Jubileu de 2025, como é chamado, começaram no final de dezembro de 2024.

Na crença católica, o Jubileu concede aos fiéis o perdão das penas aos pecados já confessados. Para obter essa graça, os fiéis devem realizar uma peregrinação a Roma e às Portas Santas ou a outros lugares sagrados determinados pelo bispo diocesano.