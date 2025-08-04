Jovem de Vacaria que morreu em incêndio em Passo Fundo será sepultado nesta segunda

José Rudel D’Ávila Pinto, de 24 anos, morreu neste domingo (3) após sofrer graves queimaduras durante um incêndio em Passo Fundo. Ele teve aproximadamente 70% do corpo queimado e estava internado no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) desde sábado (2), quando foi socorrido após fogo atingir o apartamento onde ele estava.

O jovem era natural de Vacaria. O velório teve início às 9h desta segunda-feira (4) na Capela A da Funerária Sagrada Família. O sepultamento ocorre às 16h no Cemitério Municipal Santa Clara. Ele deixa os pais, uma irmã e a namorada.

Pinto havia ido a Passo Fundo para ajudar a namorada, que estava se mudando para o imóvel atingido pelo incêndio. Segundo amigos, o casal havia levado os pertences para o apartamento dias antes do incidente.

A vítima cursava Sistemas de Informação e trabalhava em uma oficina de carros, na área de peças e vendas, em Vacaria.

Incêndio

O incêndio começou por volta das 16h18min de sábado (2), no 10º andar de um edifício na rua Capitão Araújo. Vizinhos relataram ter ouvido explosões antes das chamas se espalharem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi confinado ao apartamento e controlado com o sistema hidráulico da própria edificação.

Chamas começaram por volta das 16h18min de sábado. Corpo de Bombeiros / Divulgação