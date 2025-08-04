Geral

Fatalidade
Notícia

Jovem de Vacaria que morreu em incêndio em Passo Fundo será sepultado nesta segunda

José Rudel D’Ávila Pinto, de 24 anos, teve aproximadamente 70% do corpo queimado e estava internado no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) desde sábado

Pablo Ribeiro

