Jovana Ecker Varela, candidata a rainha da Festa da Uva, revela quem é por meio de três objetos

Jovana tem 26 anos Neimar De Cesero / Agencia RBS

Jovana Ecker Varela, 26, tem como princípio maior o cuidado. Seja pela família, que considera a base de tudo, ou pelos animais. Estudante de Medicina Veterinária da UCS, a candidata já estará graduada quando se iniciar a 35ª Festa da Uva, edição que ela espera estar no trio de soberanas, representando Vinhedos Seguros, PHD Guindastes e Menegatti Leilões.

Ser soberana é um sonho que está guardado desde a infância. Ainda na pré-escola, Jovana tirou uma foto vestida de Rainha da Festa da Uva e escutou da professora que um dia ela faria parte da corte. Vem dos tempos de menina, também, a lembrança curiosa que marca sua conexão emocional com o evento.

— Era noite de corso alegórico e eu estava com a família, na expectativa pela passagem do carro das soberanas, quando perdi um dente de leite comendo um cachorro-quente. Quando elas finalmente passaram e eu acenei para elas, estava banguelinha — diverte-se.

Em 2019, Jovana buscou apoio de entidades para concorrer a Rainha. No entanto, foi considerada muito jovem e não conseguiu. Desta vez, conseguiu combinar a sua vontade com a disposição de empresas dispostas em patrocinar uma candidata. E é também em retribuição a esta confiança que a jovem deseja voltar à Sinimbu, desta vez para exibir, do alto do carro das soberanas, um belo sorriso para o público.

Três objetos que a definem

Foto da cadelinha

Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Essa é a Raiska, minha cadelinha vira-latas de seis anos, que está comigo desde filhote. Ela representa todo o meu amor pelos meus animais (além dela tenho o Ventania, meu cavalo) e por todos os outros. Ela é meu primeiro pet, porque eu sempre pedia para o meu pai, mas ele só me dava cavalos. Ela traz muita alegria e muito amor para nossa casa, despertando em nós os melhores sentimentos".

Instrumental cirúrgico

Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Eu escolhi trazer minha caixa de instrumental cirúrgico porque a cirurgia de pequenos animais é a área da veterinária onde me encontrei — e onde me redescubro todos os dias. Sempre gostei de trabalhos manuais, aprendi a bordar cedo, e isso acabou me levando por um caminho que nem eu mesma esperava. Entrei na faculdade pensando em clínica de grandes animais, por sempre ter tido cavalos, mas foi na primeira aula de técnica cirúrgica, ao dar meu primeiro ponto, que percebi ser aquilo o que me fazia brilhar os olhos. Desde então, não consigo mais me imaginar longe da cirurgia."

Retrato de família

Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Essa foto foi tirada em estúdio nos meus 15 anos. Representa a base da minha família, porque se não fosse por estas pessoas, eu não estaria aqui. Sou muito ligada à família e este é um quadro que eu olho sempre com muito carinho. Além disso, ele me traz uma lembrança engraçada, porque nós estávamos sentados todos na mesma poltrona e as rodinhas quebraram. Todo mundo saiu correndo, menos o nonno, que não conseguiu."

Saiba mais:

Nome: Jovana Ecker Varela

Idade: 26 anos

Profissão: estudante de medicina veterinária

Entidade: Vinhedos Seguros, PHD Guindastes e Menegatti Leilões

Nome dos pais: Juliana Ecker Varela e Jonas Varela

Lugar em Caxias: Catedral Diocesana Santa Teresa

Música: Oração Pela Família - Padre Zezinho