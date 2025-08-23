João Candido Portinari passa mal e não vai mais integrar corpo de jurados na escolha da rainha e princesas da Festa da Uva

João Candido Portinari passa mal e não vai mais integrar corpo de jurado. Projeto Portinari / Divulgação

João Candido Portinari passou mal na noite deste sábado (23), foi hospitalizado, e não vai mais integrar o corpo de jurados na escolha da rainha e princesas da Festa da Uva. Ele era uma das sete personalidades de diferentes áreas que foram definidas para compor o júri. Não foram informados mais detalhes sobre o que ocorreu com Portinari.

De acordo com a assessoria de imprensa da Festa da Uva, Portinari não será substituído. As notas que ele já tinha dado nas entrevistas não serão consideradas.

Para a escolha da corte, o processo de avaliação das candidatas é dividido em três etapas. A primeira, com peso de 40%, foi conduzida pela Comissão Social ao longo do pré-concurso, com foco em assiduidade, pontualidade, postura, relacionamento interpessoal e comprometimento. A segunda, realizada na sexta-feira (22), teve peso de 30% e avaliou conhecimentos gerais e específicos sobre história, cultura, turismo e tradições ligadas à Festa da Uva. A comissão da Festa da Uva decidiu que as notas atribuídas por Portinari neste dia serão desconsideradas.

Já a terceira etapa, também com 30%, acontece nesta noite, no desfile de passarela, quando os jurados analisam beleza, simpatia, desenvoltura e elegância.

Leia Mais Saiba quem são os sete jurados que vão escolher a rainha e as princesas da 35ª Festa da Uva

Portinari é engenheiro formado em Paris e Ph.D. (Massachusetts Institute of Technology). Foi um dos fundadores e diretor do Departamento de Matemática da PUC-Rio. Em 1979, concebeu e implantou o Projeto Portinari, empenhado no levantamento, catalogação, pesquisa e democratização do legado de Candido Portinari (1903-1962), de quem é filho único.