Inverno com cara de verão: Serra pode registrar até 30°C nesta semana

Em Caxias do Sul, termômetros podem chegar aos 29ºC na sexta-feira (22). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ainda estamos no inverno, mas a Serra promete viver dias com cara de verão nesta semana. Em Caxias do Sul, por exemplo, a temperatura pode se aproximar dos 29ºC. Já em Bento Gonçalves os termômetros podem marcar 30ºC, segundo a Climatempo — um cenário bastante atípico para agosto. A semana ainda deve oscilar com manhãs mais frias, porém com temperaturas mais amenas em relação aos últimos dias — sol durante o dia, intercalando com nebulosidade, e pancadas de chuva.

A segunda-feira (18) começou com sol entre nuvens. A chuva avança sobre todo o Rio Grande do Sul entre o fim da tarde e início da noite. Apesar de alerta para temporais em algumas regiões, na Serra as pancadas devem ser moderadas. Deve chegar aos 23ºC em Caxias do Sul e Bento Gonçalves.

Na terça-feira (19), a chuva ganha força em todo o Estado. A condição será de muita nebulosidade e precipitação ao longo do dia. Devido à presença de um ciclone extratropical sobre a Argentina, o sistema dará origem a uma frente fria, que reforçará a instabilidade sobre o Rio Grande do Sul. Na região serrana, a chuva ocorre em forma de pancadas, com intensidade variando de moderada a forte. Caxias do Sul terá mínima de 14ºC e máxima de 23ºC.

O tempo seguirá instável na quarta-feira (20). Conforme a Climatempo, há previsão de chuva em todas as regiões gaúchas. Na Serra, a chuva terá intensidade moderada a forte ao longo do dia. A temperatura varia entre 13ºC e 20ºC na maioria dos municípios serranos.

Na quinta-feira (21), o tempo volta a ficar firme em todo o Estado. O destaque será para as temperaturas mais amenas. Os termômetros irão variar entre 10ºC e 23ºC em Caxias do Sul e entre 8ºC e 21ºC em Vacaria.

Já na sexta-feira (22) os moradores da Serra poderão viver um dia típico dia de verão. Apesar do sol estar entre nuvens, a mínima em Caxias do Sul será de 17ºC e a máxima pode chegar aos 29ºC. Em Bento Gonçalves, os termômetros podem chegar aos 30ºC. Segundo a Climatempo, trata-se de um calor pré-frontal, que ocorre antes da chegada de uma nova frente fria no fim de semana.

Como será a semana na sua cidade

Caxias do Sul

Segunda: mínima de 9ºC e máxima de 23ºC

mínima de 14ºC e máxima de 23ºC Quarta: mínima de 13ºC e máxima de 20ºC

mínima de 10ºC e máxima de 23ºC Sexta: mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Bento Gonçalves

Segunda: mínima de 10ºC e máxima de 23ºC

mínima de 14ºC e máxima de 24ºC Quarta: mínima de 13ºC e máxima de 20ºC

mínima de 10ºC e máxima de 23ºC Sexta: mínima de 16ºC e máxima de 30ºC

Farroupilha

Segunda: mínima de 9ºC e máxima de 22ºC

mínima de 14ºC e máxima de 23ºC Quarta: mínima de 13ºC e máxima de 20ºC

mínima de 10ºC e máxima de 23ºC Sexta: mínima de 17ºC e máxima de 29ºC

Gramado

Segunda: mínima de 9ºC e máxima de 23ºC

mínima de 14ºC e máxima de 23ºC Quarta: mínima de 14ºC e máxima de 21ºC

mínima de 10ºC e máxima de 22ºC Sexta: mínima de 17ºC e máxima de 30ºC

Vacaria