Geral

Clima
Notícia

Inverno com cara de verão: Serra pode registrar até 30°C nesta semana

Segundo a Climatempo, trata-se de um calor pré-frontal, que ocorre antes da chegada de uma nova frente fria no fim de semana

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS