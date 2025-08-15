Inscrições para figurantes voluntários da 35ª Festa da Uva abrem na segunda-feira

Abrem na próxima segunda-feira (18) as inscrições para figurantes voluntários que desejam participar dos desfiles cênicos da 35ª Festa Nacional da Uva. Podem se inscrever crianças, adolescentes e adultos.
Os interessados terão até o dia 22 de setembro, para manifestar interesse individualmente ou em grupo. As inscrições podem ser feitas presencialmente, por meio de fichas, nos seguintes locais e horários:
- Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho: segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h às 16h.
- Biblioteca Pública Municipal: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
- Centro de Artes e Esportes Unificados: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
- Estação Férrea: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Também há a opção de realizar a inscrição por formulário online. Adultos devem acessar este link. Grupos devem formalizar o interesse por esta ficha online. Para inscrever crianças e adolescentes, a plataforma é esta: link.
Os desfiles acontecerão nas seguintes datas:
- 19 de fevereiro (quinta-feira), às 20h
- 22 de fevereiro (domingo), às 16h
- 26 de fevereiro(quinta-feira), às 20h
- 1º de março (domingo), às 16h
- 5 de março, às 20h
- 8 de março (domingo), às 16h