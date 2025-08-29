Ingressos para o evento de escolha da rainha e princesas da Fecouva, em Otávio Rocha, estão à venda

O distrito de Otávio Rocha, em Flores da Cunha, será palco da escolha da rainha e princesas da 15ª Festa Colonial da Uva e 5ª Festa do Moranguinho, a Fecouva 2026, no dia 13 de setembro, às 20h, no Grêmio Esportivo de Otávio Rocha.
Cinco embaixatrizes concorrem ao título: Fernanda Zini, Jhenifer Dullius Turra, Karina Calgaro, Maísa Molon e Tainara Molon desfilarão com trajes típicos.
Entre os desfiles coletivos e individuais, a banda Farina Brothers animará a noite. Com a temática Vitrais da Nossa História, em comemoração aos 60 anos da festa, a noite também contará com o lançamento da música tema da Fecouva 2026.
Os ingressos para a escolha custam R$ 80 por pessoa (mesas com 10 pessoas) à venda pelo telefone (54) 98422-2457.
A Fecouva 2026 ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de fevereiro e 27, 28 de fevereiro e 1º de março de 2026.