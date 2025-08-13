Ingressos para a maior degustação de vinhos do mundo estão à venda

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) promove a 33ª edição da Avaliação Nacional de Vinhos Safra de 2025 , evento que reúne cerca 530 amostras de 76 vinícolas de nove estados.

A edição de 2025 acontece em Bento Gonçalves no dia 25 de outubro e os ingressos estão disponíveis no site da ABE. Para os associados o valor do ingresso é de R$590 e R$690 para o público geral.