Ingressos para a maior degustação de vinhos do mundo estão à venda

A Associação Brasileira de Enologia (ABE) promove a 33ª edição da Avaliação Nacional de Vinhos Safra de 2025, evento que reúne cerca 530 amostras de 76 vinícolas de nove estados.
A edição de 2025 acontece em Bento Gonçalves no dia 25 de outubro e os ingressos estão disponíveis no site da ABE. Para os associados o valor do ingresso é de R$590 e R$690 para o público geral.
Os participantes degustam simultaneamente as 16 amostras previamente selecionadas. Todos acompanham em tempo real a sequência de apresentação das amostras.
Programação:
- 16h – Credenciamento
- 17h – Início do evento
- 17h25min - Degustação e comentários
- 18h40min - Intervalo
- 18h50min - Degustação e comentários
- 21h – Coquetel de Encerramento
- 00h – Encerramento