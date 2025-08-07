Inclusão, autonomia e desafios enfrentados por pessoas com mobilidade reduzida pautam simpósio em Caxias do Sul

Debater a inclusão, autonomia e os desafios enfrentados por pessoas com mobilidade reduzida. Esse é o objetivo do 1º Simpósio de Acessibilidade e Mobilidade Dellamed, que ocorre nesta sexta-feira (8), em Caxias do Sul. O evento é uma das atividades de comemoração dos 15 anos da empresa, referência em soluções médico-hospitalares. Estarão reunidos especialistas da área da saúde, artistas e representantes de diferentes setores da sociedade na programação, que ocorre no Tri Hotel Executive, das 16h às 21h.

Além de fomentar reflexões e apresentar propostas práticas, o evento será uma oportunidade para profissionais da saúde, empresários, usuários de dispositivos de acessibilidade e entidades de classe dialogarem sobre ações que possam melhorar a qualidade de vida de quem enfrenta barreiras físicas no cotidiano.

Mais do que reunir profissionais e promover reflexões, o simpósio dá visibilidade às barreiras físicas e sociais que ainda limitam o direito de ir e vir no Brasil — uma realidade que Letícia dos Santos Pereira, 52 anos, conhece bem. Em 17 de janeiro de 2022, após sete meses dos primeiros sintomas, Letícia recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os neurônios motores, responsáveis pelo controle dos músculos. Ela trabalhou por 22 anos como oficial da Justiça Federal.

Hoje recebe os cuidados de uma equipe de enfermagem 24 horas por dia, uma vez que não consegue se movimentar sem o auxílio de outra pessoa. Ela perdeu a fala e se comunica por meio de um sistema de assistente virtual. A alimentação, a ingestão de água e medicamentos é feita totalmente por sonda gástrica.

Com o movimento dos meus olhos, Letícia consegue navegar na internet, redigir textos e usar o computador de um modo geral. Na visão dela, o tema acessibilidade é pouco abordado:

— Não só é pouco abordado como é ignorado e pouco respeitado por muitas pessoas. Se houvesse mais consciência de que qualquer um pode se tornar cadeirante num piscar de olhos, sem aviso prévio, que isso não acontece só com o outro, possivelmente teríamos um mundo mais humano, empático e sensível à dificuldade alheia — disse à reportagem com o auxílio do assistente virtual.

Letícia vai a shows, ao cinema e visita amigos sempre que pode. Inclusive, tem acompanhado a filha Elisa, embaixatriz e candidata à rainha da 35ª Festa da Uva, em diversos eventos. Recentemente, esteve no Estádio Centenário, casa do Caxias, time que a filha representa.

— Fiquei muito feliz com o convite do presidente (Roberto de Vargas), para assistir a um dos jogos e fui. Me sinto à vontade frequentando locais públicos, gosto de lugares movimentados e de me relacionar com as pessoas, e onde minha cadeira chegar, lá estarei.

Palestrantes vão compartilhar experiências

A artista Tina Felice será uma das palestrantes. Lithus - @lithus.imagens / Divulgação

Entre as palestrantes está a advogada e artista plástica Isabel Marília Brettas Felice, 63, conhecida como Tina Felice. Natural de Porto Alegre, ela tem como foco produções grandes esculturas e pinturas em acrílico. Inclusive, tem dois projetos expostos em pontos importantes da capital gaúcha, um deles no Túnel da Conceição, e outro na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em homenagem aos 100 anos da escola de Engenharia.

Em Caxias, no simpósio, Tina vai trazer a sua vivência. Ela nasceu com um encurtamento nos membros superiores, causados pela ingestão, pela mãe dela ainda grávida, da talidomina, um medicamento que, soube-se depois, poderia causar malformações físicas em bebês.

— As pernas desenvolvem mais, tu ficas com mais força, mas também a exigência que os movimentos fazem, sempre em uma posição repetitiva, isso me causou artrose, por exemplo, machuca — retrata Tina.

Além de participar de uma palestra, que está marcada para as 16h30min, Tina pintará uma tela ao vivo, mostrando como é o seu trabalho e como lida com as dificuldades de mobilidade. Também haverá uma exposição com artes produzidas pela porto-alegrense, que poderão ser vistas de sexta a domingo, no mesmo local do simpósio.

— Eu sempre fiz esculturas, trabalhei com ferro, com solda elétrica, esmerilhadeira e fazendo coisas grandes, eu realmente exigi muito do meu corpo. Mas isso não me limitou, eu sempre dei jeito nas coisas. Eu fui inventando situações, quando eu pinto, eu coloco um rolinho em um cabinho de madeira e eu pinto de longe, como se aquela extensão fosse meus braços.

"Nós formamos uma ponta que foi esquecida pelo mercado"

Amanda Lyra é uma referência nacional em acessibilidade digital, marketing acessível e diversidade e inclusão. Gabriela Garcia / Divulgação

A publicitária Amanda Lyra, 35, também está confirmada no evento. Curitibana, mas atualmente morando em São Paulo, ela que também é artista, fundou a Acessara, um hub de acessibilidade com atuação nos pilares de tecnologia, ESG (environmental, Social and governance, no português, ambiental, social e governança) e cultura.

Aos três anos de idade, Amanda foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 3, uma condição rara e degenerativa na qual a fraqueza muscular é constante e progressiva. Aos 30 anos, passou por um processo de transição de carreira, e hoje é uma referência nacional em acessibilidade digital, marketing acessível e diversidade e inclusão.

Recentemente, ao lado de empresas como a Warner Bross e a Universal, a Acessara lançou a Pesquisa Nacional de Acessibilidade nos Cinemas (PNAC). A empresa comandada por Amanda é formada majoritariamente por pessoas com deficiência, negras, LGBT+ e mulheres.

— Trabalhamos de uma forma que tentamos integrar todos os pontos da sociedade, só que nós formamos uma ponta que foi esquecida pelo mercado. Então, criamos soluções que mostram através de dados e resultados do que estamos falando, por isso atuamos com clientes tão grandes e relevantes. Esse pilar do ESG (por exemplo) faz toda a parte de comunicação com a comunidade, atração de talentos, mentoria e aceleração profissional para pessoas com deficiência — explica Amanda sobre a atuação da Acessara.

Em Caxias do Sul, Amanda deverá dividir palco com a artista Tina Felice e com a jornalista e repórter do Fantástico, da TV Globo, Flávia Cintra, na primeira palestra do simpósio. Já ao final do evento, por volta das 20h30min, fará um show surpresa aos presentes.

— Contar um pouco da minha história, para que as pessoas tenham um ponto positivo de representatividade junto com outras pessoas, para tirarmos o viés capacitista. Tirar isso tudo, contado histórias e passando informações junto, explicar conceitos, as pessoas têm muitas dúvidas.

Serviço

O quê: I Simpósio de Acessibilidade e Mobilidade Dellamed

8 de agosto, sexta-feira; Horário: a partir das 16h;

a partir das 16h; Local: Tri Hotel Executive Caxias do Sul (Rua Garibaldi, 153, Bairro Pio X);

Tri Hotel Executive Caxias do Sul (Rua Garibaldi, 153, Bairro Pio X); Ingressos: gratuitos e limitados, com inscrição pelo Sympla.

