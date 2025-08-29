Incêndio destrói casa no bairro Kennedy, em Vacaria

Trabalho de combate às chamas durou aproximadamente 1h30min. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um incêndio destruiu uma residência de madeira em Vacaria na madrugada desta sexta-feira (29). O caso ocorreu por volta das 3h30min, na Rua Henrique Mário Campetti, no bairro Kennedy.

De acordo com informações repassadas pela bombeira Tainara Poletto, do Corpo de Bombeiros de Vacaria, não havia ninguém no local no momento do sinistro.

Leia Mais Seis pessoas são presas em operação contra o tráfico de drogas em Caxias do Sul

Para conter as chamas, os bombeiros utilizaram cerca de 7 mil litros de água. O trabalho de combate durou aproximadamente 1h30min, até que o fogo fosse totalmente controlado.