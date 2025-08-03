Incêndio atinge quatro hectares no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves 

Um incêndio de origens desconhecidas atingiu uma propriedade rural no interior de Bento Gonçalves na tarde do sábado (2), deixando quatro hectares em chamas. O caso foi registrado na Via Trento, no Vale dos Vinhedos.
O proprietário da área afirmou aos bombeiros que ao notar fumaça no local, foi até o espaço ver o que acontecia. Ao chegar lá, deparou com as chamas na área.
Quando o Corpo de Bombeiros Militar chegar no local o fogo já havia se alastrado pelo espaço. Com o vento, as chamas estavam sendo direcionadas para o espaço de parreirais que haviam ao redor da área atingida pelo incêndio.
O combate às chamas duraram mais de duas horas, com a equipe trabalhando com abafadores para controlar a situação. Ao final da ação, os parreirais não foram atingidos.