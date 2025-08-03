Geral

Na Via Trento 
Notícia

Incêndio atinge quatro hectares no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves 

Segundo Corpo de Bombeiros, chamas estavam em uma área próxima de parreirais. Após duas horas de ação, fogo foi controlado e não destruiu os vinhedos 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS