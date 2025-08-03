Incêndio atinge empresa de peças plásticas em Vacaria; seis silos ficam danificados  

Apesar dos danos na estrutura, não há informações de feridos. Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria / Divulgação

Um incêndio atingiu uma empresa localizada na BR-116, em Vacaria. O caso aconteceu no sábado (2), por volta das 19h20min, na Rodoplast Indústria de Peças Plásticas. O Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria atendeu a ocorrência.

Segundo a corporação, ao chegar no local os colaboradores da empresa já atuavam no controle das chamas. O trabalho durou pouco menos de uma hora, sendo que por volta das 20h o fogo já tinha sido apagado. Para isso foram utilizados 10 mil litros de água.

Leia Mais Incêndio atinge quatro hectares no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves