Incêndio atinge empresa de peças plásticas em Vacaria; seis silos ficam danificados  

Um incêndio atingiu uma empresa localizada na BR-116, em Vacaria. O caso aconteceu no sábado (2), por volta das 19h20min, na Rodoplast Indústria de Peças Plásticas. O Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria atendeu a ocorrência.
Segundo a corporação, ao chegar no local os colaboradores da empresa já atuavam no controle das chamas. O trabalho durou pouco menos de uma hora, sendo que por volta das 20h o fogo já tinha sido apagado. Para isso foram utilizados 10 mil litros de água.
A estrutura de seis silos ficou danificada pelas chamas. A Rodoplast emitiu uma nota nas redes sociais agradecendo ao trabalho dos bombeiros e dos colaboradores. A empresa lamentou o ocorrido e afirmou que irá reforçar os protocolos de segurança para evitar novos episódios, além de apurar as causas do fogo.