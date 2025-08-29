Incêndio atinge bar de Gramado

Bombeiros utilizaram cerca de 25 mil litros de água. Corpo de Bombeiros de Gramado / Divulgação

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na madrugada desta sexta-feira (29), o Bar do Osmar, localizado na Avenida Borges de Medeiros, em Gramado.

Segundo informações do sargento Pedro Gulart, do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 3h15min na casa de madeira onde funcionava o estabelecimento, que teve danos na sua estrutura. Não houve feridos.

Além do bar, o incêndio também atingiu um comércio de tintas e um comércio de de gás, que sofreram com poucos danos, segundo os bombeiros.