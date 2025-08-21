Geral

Saída de pista
Notícia

Identificado homem que morreu em acidente na RS-431, em São Valentim do Sul

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), um Toyota Etios colidiu contra um barranco no km 26 na noite desta quarta-feira

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS