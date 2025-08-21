Identificado homem que morreu em acidente na RS-431, em São Valentim do Sul

A polícia identificou como Adão Bombassaro, de 73 anos, o homem que morreu após o carro em que estavam ele e a filha, de 46, sair da pista na RS-431, em São Valentim do Sul. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (20), por volta das 22h10min, no km 26 da estrada.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o veículo, um Toyota Etios, trafegava em direção a Dois Lajeados quando, em uma curva acentuada, colidiu contra um barranco às margens da pista.

Os ocupantes ficaram presos às ferragens. Bombassaro morreu no local, enquanto a mulher foi socorrida pelo Samu, com ferimentos considerados sem gravidade, ao Hospital de Guaporé.

Ainda conforme o registro do CRBM, o trecho do acidente está em obras, com condições precárias de trafegabilidade.