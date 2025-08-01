Geral

Identificadas vítimas do acidente na RS-122, em Caxias do Sul

Colisão envolvendo ônibus de excursão e caminhão aconteceu por volta de 5h desta sexta-feira (1), no trecho da rodovia entre a cidade e Flores da Cunha. Motoristas dos dois veículos morreram

Bruno Tomé

g1 RS

