Identificadas vítimas do acidente na RS-122, em Caxias do Sul

Ônibus e caminhão colidiram na RS-122, em Caxias do Sul. Neimar de Cesero / agencia RBS

Foram identificados como Moisés Neri, 30 anos, e Osmar Francisco Neves, 59, as vítimas do acidente na RS-122, em Caxias do Sul. A colisão envolvendo um ônibus de excursão e um caminhão aconteceu por volta das 5h desta sexta-feira (1) no trecho da rodovia que liga o município a Flores da Cunha.

Neri era o motorista do ônibus com placas de Garibaldi, enquanto Neves estava conduzindo o caminhão com placas de Vacaria.

Outras quatro pessoas que estavam no ônibus da empresa SG Turismo ficaram feridas.

Motorista do ônibus estava há 40 dias no trabalho, diz empresa

Ao portal G1, a SG Turismo informou que Neri estava há 40 dias no trabalho e conhecia a rota. O motorista era argentino e morava em Garibaldi.

O velório de Neri será realizado a partir das 18h na Capela Nossa Senhora do Carmo. O sepultamento está previsto para as 15h de sábado (2), no cemitério do município.

O motorista argentino deixa companheira, dois filhos e um enteado.

Testemunhas serão ouvidas

De acordo com o delegado Caio Márcio Fernandes, responsável pela investigação, a Polícia Civil seguirá atuando para esclarecer o acidente. Conforme Fernandes, além da perícia realizada no local do acidente, testemunhas devem ser ouvidas e análises, como do tacógrafo do caminhão, serão solicitadas.

— Vamos tentar solicitar a oitiva de diversas testemunhas que estão sendo identificadas, a oitiva das pessoas feridas e vamos tentar identificar outros eventuais motoristas que tenham observado o contexto dos fatos — detalhou o delegado.

Os veículos também passarão por perícia, para análise da parte mecânica, por exemplo. Fernandes destaca que a principal dúvida é sobre como o caminhão perdeu o controle.

— O relato inicial é que ele teria batido num paredão, se desgovernado, tombado e batido num ônibus que vinha no sentido de Flores da Cunha e Caxias do Sul — esclareceu.

O acidente

Conforme informações preliminares do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão trafegava no sentido Caxias do Sul - Flores da Cunha quando, por razões ainda desconhecidas, tombou na pista e invadiu a faixa contrária. O veículo atingiu frontalmente o ônibus.

O ônibus do modelo Scania/Mpolo Paradiso tinha placas de Garibaldi. Já o caminhão do modelo Scania/R 440 era emplacado em Vacaria.

O ônibus realizava excursão por meio da empresa SG Turismo, que adquiriu o veículo de uma dupla sertaneja. O proprietário da companhia, André Vilmar Schizzi, disse que as viagens ocorrem duas vezes por semana e reúnem lojistas da Serra que vão até São Paulo adquirir produtos.

A excursão estava chegando de volta, tendo como destino final Garibaldi. Ao todo, havia 11 pessoas no ônibus.

— Eram 10 passageiros. Pelo que sei, estão bem, foram encaminhados ao hospital — relata o empresário.



