Identificada vítima de acidente entre carro e caminhão na BR-470, em Bento Gonçalves

Rosmeri Sberse Deon, 55 anos, será cremada nesta quarta-feira (20), no Memorial São José de Caxias do Sul

