Identificada vítima de acidente entre carro e caminhão na BR-470, em Bento Gonçalves

Vítima conduzia um Citroen C3. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

Foi identificada como Rosmeri Sberse Deon, 55 anos, a vítima do acidente entre um carro e caminhão na BR-470, em Bento Gonçalves, nesta terça-feira (19). A colisão aconteceu no km 214, em uma curva próxima a um controlador de velocidade, por volta das 11h30min.

A vítima estava conduzindo um Citroen C3 branco. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência. De acordo com os agentes, a motorista do carro teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária. O caminhoneiro não se feriu.

Rosmeri será velada nas Capelas São José de Bento Gonçalves nesta quarta (20), a partir das 6h. Depois, será cremada às 16h no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.