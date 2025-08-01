I Seminário de Altas Habilidades e Superdotação da Serra Gaúcha ocorre neste sábado, em Caxias do Sul

O evento propõe discutir políticas públicas, educação inclusiva e estratégias de apoio. Elisabete Bianchi / Divulgação

Neste sábado (2), o Colégio Polyuni será palco do I Seminário de Altas Habilidades e Superdotação da Serra Gaúcha. O evento propõe discutir políticas públicas, educação inclusiva e estratégias de apoio para crianças e jovens diagnosticados ou em processo de identificação com Altas Habilidades.

A programação contará com palestras, painéis, pitchs acadêmicos e mesas-redondas com nomes de referência na área da educação e da psicologia. O evento é organizado pela Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação da Câmara Municipal de Caxias do Sul.

Além da presidente, a vereadora Marisol Santos (PSDB), a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Altas Habilidades e Superdotação é formada pelos parlamentares Aldonei Machado (PSDB), Juliano Valim Soares (PSD), Andressa Mallmann Bassani (PDT) e Daiane Mello (PL).

O evento ocorrerá das 8h30min às 17h, no Colégio Polyuni, na Rua Gustavo Ramos Sehbe, 107, no bairro Cinquentenário.

Confira a programação:

8h às 8h30min: Credenciamento

Credenciamento 8h30min: Abertura Oficial

Abertura Oficial 9h: Palestra: “O desenvolvimento emocional de crianças superdotadas: prevenção para uma vida adulta saudável” com Patrícia Neumann

Palestra: “O desenvolvimento emocional de crianças superdotadas: prevenção para uma vida adulta saudável” com Patrícia Neumann 10h: Pitch acadêmico com Aline Lenzi (UCS): “Análise e Desenvolvimento de Instrumentos para Identificação de Altas Habilidades/Superdotação em Crianças do Ensino Fundamental”

Pitch acadêmico com Aline Lenzi (UCS): “Análise e Desenvolvimento de Instrumentos para Identificação de Altas Habilidades/Superdotação em Crianças do Ensino Fundamental” 10h30min: Mesa Redonda: “O olhar da família, da escola e da criança: convivendo com as altas habilidades”, com a Profª. Denise Dalla Santa, Sirley Sonda (mãe), Stella Zorzo (pessoa identificada com superdotação) e mediação de Marilu Mourão Pereira (Faders)

Mesa Redonda: “O olhar da família, da escola e da criança: convivendo com as altas habilidades”, com a Profª. Denise Dalla Santa, Sirley Sonda (mãe), Stella Zorzo (pessoa identificada com superdotação) e mediação de Marilu Mourão Pereira (Faders) 13h: Palestra: “Estratégias pedagógicas para potencializar talentos no ambiente escolar”, com Áthyllas Lopes

Palestra: “Estratégias pedagógicas para potencializar talentos no ambiente escolar”, com Áthyllas Lopes 14h30min: Pitch acadêmico com Rafaela Rigon (UCS): “A percepção das famílias sobre a inclusão escolar de seus filhos com Altas Habilidades/Superdotação”

Pitch acadêmico com Rafaela Rigon (UCS): “A percepção das famílias sobre a inclusão escolar de seus filhos com Altas Habilidades/Superdotação” 15h: Painel: “O papel da família no desenvolvimento das altas habilidades”, com Larice Bonato

Painel: “O papel da família no desenvolvimento das altas habilidades”, com Larice Bonato 16h: Painel com professores: “Como a escola pode ser um espaço de acolhimento e desenvolvimento?"

Painel com professores: “Como a escola pode ser um espaço de acolhimento e desenvolvimento?" 17h: Encerramento