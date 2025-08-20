Homem que matou e esquartejou corpo de companheira em Caxias do Sul é condenado a 37 anos de prisão 

O Tribunal do Júri condenou na terça-feira (19) Alessandro Barbosa a 37 anos e quatro meses de prisão em regime fechado. Ele foi julgado por homicídio triplamente qualificado contra a então companheira, Ana Paula Taffarel. O crime aconteceu em setembro de 2017, em Caxias do Sul.
Barbosa e a vítima mantinham um relacionamento amoroso. Em 18 de junho de 2017, Ana Paula acionou a Brigada Militar para atender um caso de violência doméstica. Durante o atendimento, os policiais descobriram que a residência do casal era um ponto de tráfico de drogas.
No local foram encontrados porções de maconha, crack, além de objetos sem procedência e três motocicletas. Diante da situação, Barbosa foi preso em flagrante. Contudo, após ser liberado por um habeas corpus, o homem voltou até a casa e matou Ana Paula com dois tiros. Na sequência, ele usou um machado e um facão para esquartejar o corpo da vítima, segundo o processo.
Os restos mortais de Ana Paula foram encontrados no início de setembro daquele ano na Barragem da Maestra. Os pedaços do corpo, que estavam envoltos em lençóis, cobertores e sacos plásticos, foram localizados por um servidor do Samae que avaliava a qualidade da água.
Segundo o promotor de Justiça Anderson Marcelo de Araújo, o homicídio cometido por Barbosa foi torpe, impulsionado por ciúmes, sentimento de posse e desavenças ligadas ao tráfico de drogas. Ainda, o promotor alegou que o crime foi praticado de forma cruel e em contexto de violência doméstica.
Apesar da defesa negar que Barbosa tenha sido o autor do crime, a tese foi refutada pelos jurados. Com isso, a sentença foi proferida pelo juiz Thiago Dias da Cunha.