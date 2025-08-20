Geral

Júri 
Notícia

Homem que matou e esquartejou corpo de companheira em Caxias do Sul é condenado a 37 anos de prisão 

Segundo Justiça, crime, que aconteceu em 2017, teve ciúmes e desavenças ligadas ao tráfico de drogas como motivação. Ana Paula Taffarel foi morta aos 28 anos pelo então companheiro 

Pioneiro

