Homem que estava desaparecido em São Marcos retorna para a clínica onde estava internado antes de sumir 

A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira (19) que o homem de 53 anos que estava desaparecido desde a última sexta foi localizado com vida. Segundo o delegado Rafael Keller, ele retornou para a clínica de reabilitação onde estava internado antes do desaparecimento.

Na última semana o Corpo de Bombeiros fez uma série de buscas pelo homem. Uma área de mata na localidade de Santo Henrique, no interior de São Marcos, foi vasculhada. Cães farejadores e drone foram usados na ação, que encerrou no domingo, sem sinal do desaparecido.