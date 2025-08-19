Geral

Homem que estava desaparecido em São Marcos retorna para a clínica onde estava internado antes de sumir 

Segundo delegado, caso não será mais investigado devido à ausência de crime. Após retornar para a clínica, o homem não quis detalhar à polícia onde esteve. A princípio ele não apresentava ferimentos 

