Homem fica gravemente ferido após colisão entre moto e caminhão na RS-122, em Ipê

Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido na manhã deste sábado (30), após uma colisão envolvendo a motocicleta que ele conduzia e um caminhão, na RS-122, em Ipê, na serra gaúcha.

O acidente aconteceu por volta das 7h25min, no quilômetro 36 da rodovia estadual. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), no caminhão, um Scania 113, estavam o condutor, um homem, 59 anos, e uma passageira, de 57.

O veículo seguia no sentido Ipê-Vacaria, enquanto a motocicleta trafegava no sentido contrário.

Ainda conforme o CRBM, a moto teria batido na traseira de um outro veículo não identificado, e que não permaneceu no local. Em seguida, teria perdido o controle e colidido lateralmente contra o caminhão.

De acordo com o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) de Antônio Prado, o motociclista foi imobilizado durante o primeiro atendimento e, posteriormente, encaminhado ao Hospital São José pela equipe da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). Ninguém do caminhão se feriu.