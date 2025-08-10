Geral

Segurança 
Notícia

Homem é preso durante operação Balada Segura em Caxias do Sul 

A ação foi na área central durante a madrugada deste domingo (10). Também foram flagrados 10 motoristas dirigindo sob influência de álcool ou que se recusaram a fazer o teste 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS