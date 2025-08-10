Homem é preso durante operação Balada Segura em Caxias do Sul 

A edição deste domingo (10) foi na Rua Coronel Flores, no bairro São Pelegrino. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Durante a operação Balada Segura em Caxias do Sul, na madrugada deste domingo (10), um homem foi preso por desacato e agressão. A ação também flagrou 10 motoristas dirigindo sob influência de álcool ou que se recusaram a fazer o teste do bafômetro.

A operação, executada pela Fiscalização de Trânsito e Guarda Municipal, foi na Rua Coronel Flores, no bairro São Pelegrino. No total, foram aplicados 91 testes do bafômetro, sendo que não houve nenhum condutor com índice superior a 0,33mg de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, o que configura crime de trânsito. Os flagrados ou apresentaram menos de 0,33mg ou se recusaram a fazer o teste.

Além disso, foi feita a fiscalização de veículos estacionados em local proibido após às 23h. O resultado foi de 17 veículos removidos, dentre 32 notificações.