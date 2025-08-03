Homem é encontrado morto em açude no interior de Ipê

Um homem, cuja identidade ainda não foi divulgada, foi encontrado morto pelas equipes de resgate do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros (SCAB) de Antônio Prado. O caso aconteceu na tarde de sábado (2), em uma localidade na área rural de Ipê.

Segundo o comandante Jober Vieira, o resgate foi acionado por meio de um telefonema relatando um caso de afogamento. Ao chegar no local, a equipe resgatou o homem do açude, contudo ele já estava sem vida. O local exato em que o caso aconteceu não foi confirmado pelo SCAB.