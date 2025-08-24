Homem de 70 anos morre em acidente em Caxias do Sul

Um homem de 70 anos, identificado como Antônio Borges Pickler, morreu em um acidente em Caxias do Sul no início da tarde deste sábado (23). Foi por volta das 13h, no km 156 da RSC-453.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima estava em uma camionete Ford Ranger, com placas de Passo de Torres (SC), e dirigia no sentido São Francisco de Paula-Caxias, quando invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um caminhão, com placas de Caxias do Sul. O condutor do caminhão, de 41 anos, não ficou ferido.