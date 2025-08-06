Homem de 64 anos fica ferido após ser atropelado por caminhão em Flores da Cunha

Um homem de 64 anos ficou ferido após ser atropelado na RS-122, em Flores da Cunha, no fim da manhã desta quarta-feira (6). A vítima foi atingida por um caminhão VW 11.180 enquanto realizava a travessia da rodovia, no km 87, na altura de São Gotardo, por volta das 10h20min.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o pedestre foi socorrido pelo Samu ao Hospital Nossa Senhora de Fátima. O estado de saúde dele não foi informado.

Ainda conforme o CRBM, o caminhão trafegava no sentido Flores-Caxias do Sul, quando ocorreu o acidente. Após o impacto, uma Fiat Ducato não conseguiu frear e colidiu contra a traseira do veículo pesado.