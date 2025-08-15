Homem atropelado por caminhão na RS-122, em Flores da Cunha, será sepultado nesta sexta-feira

Após uma semana internado, morreu nesta quinta-feira (14), por volta do meio-dia, Vilmo Camilotti, 64 anos, que havia sido atropelado em Flores da Cunha no último dia 6. Na ocasião, a vítima foi atingida por um caminhão VW 11.180 enquanto realizava a travessia da RS-122 no km 87, na altura de São Gotardo.

O velório ocorreu na quinta, em Caxias do Sul, e o sepultamento está marcado para esta sexta (15), às 17h, no Cemitério da Comunidade da Linha Quadro, em Putinga.

O acidente

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o caminhão trafegava no sentido Flores-Caxias, quando aconteceu o acidente. Após o impacto, uma Fiat Ducato não conseguiu frear e colidiu contra a traseira do veículo pesado.

Os motoristas, de 43 e 42 anos, foram submetidos ao teste do etilômetro, que resultou negativo para alcoolemia.