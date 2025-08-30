Geral

Novidade
Notícia

Hemocentro de Caxias do Sul volta a fornecer plasma à indústria nacional para produção de medicamentos

A primeira entrega da nova parceria com a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia ocorreu em agosto, com uma doação de 320 unidades, totalizando cerca de 57 litros

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS