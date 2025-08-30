Hemocentro de Caxias do Sul volta a fornecer plasma à indústria nacional para produção de medicamentos

Agora será possível aproveitar 100% das doações Rafael da Silva Carvalho / Divulgação

O Hemocentro Regional de Caxias do Sul (Hemocs) está, mais uma vez, qualificado para fornecer plasma à indústria nacional. Isso é possível após rigorosas inspeções e melhorias internas, que atestaram a qualidade e rastreabilidade dos processos.

A primeira entrega da nova parceria com a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) ocorreu em agosto, com uma doação de 320 unidades, totalizando cerca de 57 litros de plasma. A última entrega havia sido em 2016.

A Hemobrás é uma empresa pública responsável pela produção de medicamentos hemoderivados e biotecnológicos que atende ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Com a retomada da ligação com o Hemocs, a empresa, em parceria com a indústria farmacêutica Octapharma, voltou a qualificar as instituições para o aproveitamento do plasma excedente.

A doação de sangue, em sua totalidade, gera diversos hemocomponentes. No setor de processamento, o sangue total coletado é separado em concentrado de hemácias, de plaquetas e de plasma fresco congelado.

Os dois primeiros são utilizados integralmente nos hospitais. Já o plasma, por apresentar menor demanda transfusional, gera excedentes que podem ser aproveitados na produção industrial.

Conforme Lisiane Cabrera Garcia, gerente dos Laboratórios do Hemocs, apenas 20% do plasma coletado nas doações é utilizado em transfusões. Agora, será possível aproveitar 100% de cada coleta.

— Para podermos fornecer essa matéria-prima, essencial nestes medicamentos, para que possamos ficar autossuficientes na produção disso a nível nacional. Além disso, a gente poder aproveitar 100% da doação, além de salvar duas, três vidas, ele (doador) ainda poderá colaborar com o fornecimento dessa matéria-prima para a indústria — destaca.

Ainda segundo a gerente, a parceria entre Hemocs e Hemobrás também contribui para o objetivo de atingir a autossuficiência do Brasil na produção de hemoderivados, atendendo demandas do país e aproveitando ao máximo cada doação realizada.

Para a entrega da primeira remessa após o retorno, a Hemobrás enviou um caminhão especializado em transporte de carga, com rastreamento e monitoramento rígido de temperatura (-30 °C), garantindo a manutenção do congelamento. As bolsas seguiram até a fábrica da empresa, em Goiana, no estado de Pernambuco. A previsão é de que, a partir de agora, sejam mensalmente encaminhadas bolsas de plasma excedente para a Hemobrás.

Tratamento de covid-19

Em maio de 2020, ainda no início, mas em um momento delicado da pandemia da covid-19, o Hospital Virvi Ramos, de Caxias, iniciava, com auxílio do Hemocs, uma pesquisa para tentar combater a doença. O estudo tinha como base a transfusão de plasma convalescente em pacientes infectados.

O tratamento experimental foi utilizado enquanto não existia vacina contra o vírus. Em 2022, após um segundo estudo, o tratamento foi descartado por não apresentar mudança nos quadros de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

— Foi uma estratégia terapêutica, ele tinha que estar vinculado a um estudo clínico que estava sendo encabeçado em alguns hospitais, e fazíamos essa coleta do plasma convalescente, que não era a coleta do sangue total do doador. Esse doador tinha que ter passado pela covid em um período para ter anticorpos circulantes, ele foi utilizado por um período enquanto teve estudos, foi bem no início da pandemia, onde não se tinham vacinas e tratamentos terapêuticos estabelecidos. Hoje não se usa mais — detalha Lisiane.

Estoque de sangue

Confira abaixo como estão os estoques de sangue em Caxias do Sul

A-: crítico

A+: crítico

AB-: estável

AB+: estável

B-: estável

B+: estável

O-: alerta

O+: crítico

Requisitos para doar

O doador deve:

Apresentar documento oficial de identidade com foto (identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira de conselho profissional ou carteira de habilitação);

Ter idade entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. A primeira doação deve ser antes dos 60 anos;

Doadores com idade de 16 e 17 anos são aceitos para doação mediante a autorização formal dos pais e/ou responsável legal, acompanhado de cópia da carteira de trabalho ou cópia da identidade do responsável;

Pesar mais de 50 kg.

Antes da doação recomenda-se:

Estar bem de saúde;

Estar alimentado, porém evitar refeições pesadas (gordurosas) nas três horas que antecedem a doação;

Não fumar duas horas antes da doação;

Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12h;

Tomar dois copos de água;

Apresentar a receita médica ou o nome dos medicamentos em uso.

Impedimentos

Temporários

Febre, gripe, gravidez, 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana, uso de alguns medicamentos, pessoas que adotaram comportamento de risco para doenças sexualmente transmissíveis, tatuagem e piercing.

Definitivos

Hepatite após os 11 anos de idade, evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: hepatites B e C, Aids (vírus HIV), vírus HTLV I e II, Doença de Chagas e malária.

Intervalo para doações

Mulheres podem doar a cada três meses, não ultrapassando três doações em um ano. Homens podem doar sangue a cada dois meses, não ultrapassando quatro doações em um ano.