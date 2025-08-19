Grupo de combate ao tabagismo, em Flores da Cunha, está com inscrições abertas

O grupo de apoio contra o tabagismo do Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, de Flores da Cunha, está com inscrições abertas. São 15 vagas disponíveis para os interessados em parar de fumar.

A confirmação do interesse deve ser feita até o dia 5 de setembro, na Farmácia Básica, das 13h30min às 17h.

O objetivo principal, segundo a prefeitura de Flores da Cunha, é preparar os usuários para a solução de seus problemas, estimular habilidades para resistir às tentações, prevenir recaídas e ensiná-los a lidar com o estresse.