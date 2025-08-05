Gramado recebe o maior Congresso das secretarias municipais de Saúde do Rio Grande do Sul

Nos dias 6,7 e 8 de agosto, Gramado recebe a 34ª edição do Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul que tem como tema "SUS que Cuida, Gestão que Reconstrói: Novos Caminhos para um Rio Grande que Refloresce."

A programação inclui debates sobre reorganização das Redes de Atenção à Saúde (RAS), estratégias de resposta às emergências climáticas, práticas centradas no cuidado humano, financiamento e inovações na gestão pública.

O evento conta com homenagens para os municípios que foram atingidos pelas enchentes de 2024. Mais de 430 unidades de atenção primária à saúde, 129 serviços de média e alta complexidade e 32 sedes administrativas foram afetados durante as chuvas.

O encontro reunirá cerca de 2 mil participantes na ExpoGramado, entre gestores, profissionais da saúde, pesquisadores e representantes de instituições.



