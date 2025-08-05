Geral

Nas Hortênsias
Gramado recebe o maior Congresso das secretarias municipais de Saúde do Rio Grande do Sul

O tema desta edição é "SUS que Cuida, Gestão que Reconstrói: Novos Caminhos para um Rio Grande que Refloresce"

