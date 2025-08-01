Gramado e Canela ampliam perfil turístico e atraem cada vez mais famílias com crianças

Conhecidas pelo turismo romântico, com restaurantes sofisticados, passeios a dois e hotéis luxuosos, Gramado e Canela, na Região das Hortênsias, têm diversificado o público visitante. Além dos casais em busca de um fim de semana a dois, cada vez mais famílias com crianças têm incluído a região no roteiro de férias.
O crescimento de atrações voltadas ao público infantil tem contribuído para esse movimento, tornando os destinos também atrativos para quem viaja com os filhos. Por conta das férias escolares, o mês de julho é quando as visitações atingem o ápice nos parques das cidades, representando um aumento médio de 50% no público. Em Gramado, segundo a prefeitura, 28% dos visitantes são famílias com crianças.
— Os casais ainda são nosso principal público (32%), afinal, a região é muito romântica e oferece inúmeros atrativos para um final de semana juntos. Mas com certeza esse público de famílias com crianças têm crescido e retornado muito. Eles vêm uma vez, se encantam e já querem voltar nas próximas férias — afirma o secretário de turismo de Gramado, Ricardo Bertolucci.
Em Canela, ainda não há dados oficiais consolidados sobre o perfil dos visitantes, mas a secretária de Turismo, Kenia Jaeger, faz uma estimativa:
— Mais de 50% dos visitantes vêm acompanhados de filhos pequenos, buscando opções com diversão, segurança, natureza e magia. A gente costuma dizer que aqui é o lugar onde a infância sorri e o adulto volta a sonhar —comenta .
Aposta em diferentes tipos de atração
Um dos muitos parques temáticos pensados para os pequenos não podia ser mais clássico: a Vila da Mônica. Mesmo com a nostalgia que atrai adultos, as crianças respondem por 70% dos seus visitantes. O espaço tem mais de 20 atrações, entre elas a casa dos famosos personagens criados por Maurício de Souza. Desde o carrossel do Chico Bento, uma roda-gigante, o laboratório do Franjinha, a Dinolândia e até uma Academia de Teatro, o parque é pensado para a família toda na região.
— A ideia é realizar os sonhos de crianças, mesmo que tenham crescido e se tornado adultos. Eu vi esses personagens clássicos como o Cebolinha e a Mônica nos Estados Unidos e me enchi de orgulho por termos exemplos brasileiros nas atrações infantis. Assim tive certeza de trazer pra Gramado essa ideia — afirma a CEO da Vila da Mônica, Manoela da Costa Moschem, que é apaixonada pela turma desde pequena.
Se no verão, muitas famílias fogem do calor e vão direto para as temperaturas negativas do parque de gelo Snowland, é na alta temporada do inverno que as crianças podem nadar sem medo de pegar um resfriado no Acquamotion, único parque aquático coberto e temático do país. O local conta com sete piscinas termais na temperatura de 36° graus divididas em quatro andares diferentes para aproveitar o frio da serra. Crianças abaixo dos 4 anos de idade não pagam ingresso.
Outro parque temático que é um verdadeiro cardápio de diversão para levar as crianças é o Alpen Park, em Canela. Localizado no interior da cidade, o parque ao ar livre tem mais de 20 anos de funcionamento e recebe cerca de 300 mil visitantes por ano. O local tem entrada gratuita: os visitantes só pagam para entrar nas atrações, que foram pensadas para diferentes gostos e idades.
Hotel especial para os pequenos
A demanda para atender o público infantil foi tanta que, no ano passado, foi inaugurado um hotel exclusivo para crianças em Gramado: o Criamigos. A rede brasileira de personalização de bichinhos de pelúcia levou a temática para uma experiência completa, onde as crianças são o foco e os pais podem relaxar e deixar os pequenos se divertindo e aprendendo.
Os quartos têm brinquedos de playground, bichos de pelúcia e jogos interativos. Nos corredores e espaços de interação, acontecem atividades lúdicas, jogos e shows. Tudo isso com guias que, obviamente, também estão trajados de pelúcia. O espaço é pensado, também, para que crianças autistas ou com deficiência sejam incluídas nas atividades e aproveitem a brincadeira.
— A ideia é fazer a criança se sentir especial e centro das atenções, como os adultos. Temos um clubinho para que eles joguem juntos, se conheçam, conversem e façam novos amigos. Temos drinks sem álcool no menu do restaurante para que a criança tenha liberdade de fazer refeições diferentes e sinta o gostinho de estar crescendo e aprendendo. Tudo é pensado para proporcionar aos pequenos uma experiência de aprendizado e diversão de um jeito imersivo e diferente de tudo — afirma Natiele Krassmann, co-fundadora da empresa.