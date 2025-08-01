Geral

Turismo
Notícia

Gramado e Canela ampliam perfil turístico e atraem cada vez mais famílias com crianças

Região das Hortênsias tem sido um destino turístico cada vez mais voltado ao público infantil, com parques que realizam "sonhos de infância" até hotéis pensados exclusivamente para crianças

Gabriel Costa

