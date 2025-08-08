Ginásio quase pronto, novo refeitório e até elevador: veja como estão as obras na escola Cristóvão de Mendoza, em Caxias do Sul

Colégio está em obras desde janeiro de 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

Com um terreno de 25 mil metros quadrados e área construída de cerca de 10 mil metros quadrados, o Instituto Estadual de Educação Cristóvão de Mendoza já era um marco na paisagem urbana de Caxias do Sul. Mas agora, com novas cores nas paredes externas do prédio e a movimentação intensa de operários, ele chama ainda mais a atenção da comunidade.

Iniciadas há um ano e meio, as obras de melhoria na infraestrutura da instituição seguem a todo vapor. Na última quinta-feira (7), a reportagem do Pioneiro conferiu o andamento das reformas. A visita foi guiada pelo coordenador da 4ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (4ª Crop), Joel Vargas da Silva.

Nesses 18 meses, os principais avanços foram no ginásio do colégio, que está quase concluído, e no auditório. As duas estruturas estão dentro da primeira etapa dos trabalhos. A expectativa da 4ª Crop é de que a conclusão dessa fase ocorre até o final do ano. Ao mesmo tempo, ocorrem trabalhos da segunda etapa, iniciada em agosto de 2024 e que contempla os prédios com as salas de aula. O prazo para estas estruturas é até o final de 2026.

Silva atualiza que o ginásio está com cerca de 90% das obras concluídas. A primeira fase contempla também nova torre para os reservatórios de água do colégio, que estão prontas, e duas passarelas que vão interligar os blocos escolares.

A primeira etapa, executada pela empresa Cerâmica Taquari Construções, de Bento Gonçalves, foi orçada em R$ 5,9 milhões, com aditivo contratual de R$ 1,4 milhão no processo do ginásio e auditório. Já a segunda fase, realizada pela empresa Cidade Projetos e Construções LTDA, também de Bento, tem orçamento original de R$ 14,2 milhões. O investimento é do Estado.

— Nós estamos muito satisfeitos com o andamento das obras, que não tiveram nenhuma interrupção ou paralisação. Os serviços estão sendo executados com uma ótima qualidade, e em breve queremos entregar o ginásio e o auditório para a comunidade. Até o final de 2026 queremos entregar todo o conjunto de obras, que envolvem também o pátio externo, contemplando a reforma de toda a calçada do passeio público ao redor do quarteirão. Queremos entregar uma escola moderna e aconchegante — destaca o coordenador da 4ª Crop.

A nova cara do Cristóvão

O ginásio da escola recebeu acessibilidade para arquibancadas, reforma dos banheiros e vestiários, pintura, reforma do sistema elétrico, de iluminação, de abastecimento de água e esgoto e reforma da cobertura.

No auditório, as mil poltronas foram removidas e revitalizadas. Por questões de adequação do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), o espaço foi reduzido e contemplará 860 lugares. Mesmo assim, segue como o maior de Caxias. A reforma do palco está quase concluída. Também foram construídos novos banheiros. Já os camarins, a cobertura e a rede elétrica foram reformados. O piso foi lixado e recebeu uma camada de cera.

O espaço estava interditado desde julho de 2013, por problemas nas saídas de emergência, na fiação elétrica e no carpete. Na parte externa, foi feita uma cobertura e entrada atendendo aos critérios de acessibilidade. A pintura segue os padrões do governo do Estado, com as cores verde, amarelo e vermelho.

A segunda etapa contempla os blocos A, B e C e a construção de um novo refeitório. A nova estrutura para a alimentação dos alunos já foi erguida em uma área do pátio da instituição abaixo do bloco A. O prédio contará com nova cozinha e dois banheiros.

Outra adequação ao PPCI envolve a construção de duas escadas de emergência localizadas nos blocos B e C. As estruturas, que estão em fase adiantada de construção, servirão como “rota de fuga” para alunos, professores e funcionários em caso de possíveis intercorrências no prédio.

Um estacionamento que está sendo construído atrás do bloco C, com acesso pela Rua Adelino Sassi. O espaço era tomado por um matagal e nunca chegou a ser utilizado pela instituição. Um novo portão de acesso a esse estacionamento também será construído.

Segundo o coordenador da 4ª Crop, surgiram serviços extras por conta das condições das estruturas do bloco C, assim como na primeira fase.

— Constatamos que tinham rachaduras muito grandes nas paredes e, após uma análise, vimos que elas estavam todas apoiadas no piso, pois não tinha fundação. Tivemos que demolir todas as paredes, escavar cerca de dois metros, fazer as fundações, novas vigas e erguer novas paredes. Todas as paredes aqui são novas, pois elas (antigas) não tinham sustentação. Foi um imprevisto que demandou muito trabalho da nossa equipe — afirma.

Contudo, os blocos escolares, com ambientes como salas de aula, laboratório de informática, administração, direção, bibliotecas, sala de ensaio da banda do Cristóvão e espaço multiuso, estão em andamento. O bloco A é o mais adiantado, com janelas, pinturas e rede elétrica novas, além de banheiros reformados. Além disso, os telhados dos três blocos já foram reformados, com substituição da estrutura de madeira por estruturas metálicas.

Os blocos A e C também contarão com elevadores que darão acesso a todos os andares. Já no bloco B haverá uma plataforma elevatória. Os espaços das estruturas já estão demarcados, conforme Silva.

“Não é um sonho, é realidade”

A diretora do Cristóvão Angela Maria Moraes Borges, que assumiu a gestão em fevereiro de 2025, celebra cada avanço das obras da instituição.

— Eu não vou dizer que seja um sonho. A gente está vivendo uma realidade. Essa obra não é uma pequena reforma, ela está sendo uma reconstrução completa da escola. Eu acredito que essa reforma vai ser um marco, não somente para a escola e para a cidade, como também para a educação num todo — afirma a diretora.

Diretora Angela Maria Moraes Borges assumiu a gestão do Cristóvão em fevereiro de 2025. Porthus Junior / Agencia RBS

A escola tem 95 anos de história — completados no dia 15 de junho — e é a única da cidade a oferecer o curso normal (formação de professores). Atualmente, cerca de 800 alunos estão distribuídos no bloco B, único em funcionamento, enquanto os blocos A e C seguem em reforma.

A expectativa é que, após a conclusão das obras, a capacidade da escola triplique, podendo atender até três mil estudantes. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), parceira da instituição, também poderá ampliar sua atuação no local, com mais cursos superiores.

Segundo a diretora, a comunidade escolar acompanha com entusiasmo cada etapa da obra, mesmo convivendo com os transtornos temporários.