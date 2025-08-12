"Fruto de um sonho imigrante" é o tema da Festa da Uva de 2026

Edição marca os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e os 95 anos do evento. Neimar de Cesero / agencia RBS

Em clima de celebração e expectativa, a comissão comunitária da Festa Nacional da Uva anunciou, nesta terça-feira (12), o tema da 35ª edição do evento, que será realizada em 2026: Fruto de um sonho imigrante. A Festa celebrará os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, destacando também os 135 anos de emancipação do município e os 95 anos da Festa.

O tema também evidencia a gastronomia, arte, cultura e turismo trazidos pelos imigrantes. Também foram anunciadas as datas dos tradicionais desfiles cênicos.

A apresentação do tema foi feita pela secretária municipal de Cultura, Tatiane Frizzo, que começou a coletiva trazendo um resgate histórico da festa. Também destacou os momentos difíceis vividos nos últimos anos, como a pandemia da covid-19, a mudança de calendário da festa e a enchente de 2024.

A ideia do tema, segundo a comissão organizadora, é reviver o espírito coletivo dos tempos antigos e homenagear os antepassados.

— Nós levamos em consideração o fato de estarmos comemorando 150 anos de imigração italiana. Mas também destacamos o fato de Caxias do Sul já ter mais de 50 diferentes etnias e nacionalidades, o que consolida este município como um município que abraça e que acolhe as pessoas que vêm aqui construir uma nova vida. A ideia é exatamente que a gente possa, durante o curso alegórico, convidar as diferentes nacionalidades e suas culturas para que estejam representadas durante os desfiles. Estamos trabalhando fortemente para mostrar que essa diversidade é propositiva e muito boa para Caxias do Sul — destacou a titular da pasta.

Além de Tatiane, a comissão responsável pela definição do tema foi composta por Anthony Beux Tessari, Catiuscia Xavier, Cristina Nora Calcagnotto, Fernando Bertotto, João Wianey Tonus, Luiz Carlos Erbes, Maysa Stedile e Mario Michelon.

Os desfiles da Festa da Uva de 2026 ocorrerão nas quintas-feiras, às 20h, e nos domingos, às 16h (confira calendário abaixo). O primeiro desfile ocorre no dia da abertura da Festa, 19 de fevereiro (quinta-feira), às 20h. Os demais estão programados para os dias 22 e 26 de fevereiro, 1º, 5 e 8 de março de 2026.

No período de Carnaval, não haverá desfile.

— Nós trouxemos novamente a ideia do desfile diurno, um desfile onde a gente quer trazer a colônia, a experiência dos nossos produtores, as pessoas no dia a dia, justamente para dizer que nós estamos vivendo um momento em que as pessoas precisam estar em destaque. Com toda a tecnologia que temos nos dias de hoje, as pessoas ainda são o essencial e é isso que a gente quer mostrar na avenida: uma retomada, uma volta às origens, um olhar para o passado com alegria, com muita bravura, de tudo que se construiu até aqui — disse Tatiane.

A apresentação do cartaz oficial da festa, elaborado pela agência Intervene, será nesta quinta-feira (14), às 19h, no Espaço Som & Luz, no Parque de Eventos da Festa da Uva.

Datas dos desfiles cênicos:

Local: Rua Sinimbu, entre as ruas Alfredo Chaves e Dr. Montaury

19/02 - quinta-feira - 20h

22/02 - domingo - 16h

26/02 - quinta-feira - 20h

01/03 - domingo - 16h

05/03 - quinta-feira - 20h

08/03 - domingo - 16h

*Em caso de chuva, os desfiles serão cancelados.

Como será o concurso que elegerá a rainha da Festa

Daqui 11 dias, os olhares dos caxienses se voltam para a escolha da rainha e das princesas da 35ª Festa Nacional da Uva. De forma inédita, o concurso que elegerá a nova corte será realizado no Ginásio do Sesi, a partir das 20h do dia 23 de agosto. Ao todo, 12 embaixatrizes desfilarão em busca do título principal.

A expectativa é de receber um público de cerca de 3 mil pessoas, sendo 1,5 mil na área de arquibancada, cujos ingressos já estão à venda pelo site Minha Entrada e também junto à Comissão Comunitária. Quem for prestigiar o evento terá estacionamento gratuito.

O ginásio abrirá as portas para o público às 18h. O protocolo de deverá iniciar, pontualmente, às 20h, com as falas de autoridades. Na sequência, as 12 candidatas ao trio desfilam individualmente, em ordem alfabética, em uma passarela em formato de "T", de 30 metros, na quadra do ginásio. O público também poderá acompanhar todos os detalhes por telões.

As 12 candidatas ao título de rainha e princesas da Festa da Uva 2026 no dia 5 de julho, quando foram nomeadas embaixatrizes. Leandro Araújo / Divulgação

Após, está previsto um desfile coletivo e coreografado. Segundo a diretora executiva da Festa da Uva 2026, Carla Pezzi, ainda não está definido se a música-tema da 35ª edição do evento será apresentada neste dia. A cerimônia seguirá, então, com a apresentação das torcidas, com 40 segundos para cada.

Nesse momento, os jurados das candidatas e das torcidas já estarão fora de cena, e começará o show do músico Vitor Kley. A apresentação do gaúcho, que é reconhecido por sucessos como O Sol e Morena, deve durar uma hora e 20 minutos. Segundo Carla, o músico foi escolhido por ser uma atração popular e carismática, especialmente entre o público mais jovem.

A coroação

A partir do encerramento do show de Vitor Kley, inicia-se a etapa de premiação do evento de escolha. Primeiramente, serão conhecidas as torcidas mais original, mais animada e mais organizada. A cerimônia segue com a despedida do trio atual, formado pela rainha Lizandra Mello Chinali e pelas princesas Eduarda Ruzzarin Menezes e Letícia de Carvalho.

Nova coroa foi idealizada pelo designer de moda Carlos Bacchi. Ulisses Castro / Agencia RBS

O momento mais esperado da noite deve ocorrer nos primeiros minutos da madrugada do dia 24 de agosto, domingo. Primeiramente, serão conhecidas as princesas, por ordem alfabética. A rainha será nomeada e coroada em seguida. O evento encerra-se com o discurso da nova soberana, a entrega da premiação, o primeiro desfile da corte de 2026 e as entrevistas para a imprensa.

Saiba mais

Jurados: sete jurados de fora de Caxias do Sul já estão definidos para a escolha do novo trio. Os nomes não são revelados. Outros cinco avaliadores farão a escolha das melhores torcidas. No dia 22 de agosto, sexta-feira, um dia antes da escolha, as embaixatrizes farão as entrevistas com os jurados.

Premiação: a nova corte da Festa da Uva será premiada com uma viagem para o Nordeste, oferecida pela Saltur Viagens e Turismo. A rainha e as princesas poderão escolher o resort e a data do passeio, com prazo de seis meses após o fim da 35ª edição do evento. A viagem terá duração de sete dias.

Coroa: a apresentação das coroas que embelezarão a rainha e as princesas foi realizada no último sábado (9), na Villa Dei Troni, em Ana Rech. Os objetos foram idealizados pelo estilista caxiense Carlos Bacchi. A confecção é da Indústria Metalúrgica Rubizza.

Datas: a 35ª Festa Nacional da Uva ocorrerá entre os dias 19 de fevereiro e 8 de março de 2026.

Programe-se!

O quê: concurso que elegerá a rainha da Festa da Uva 2026.

concurso que elegerá a rainha da Festa da Uva 2026. Quando: dia 23 de agosto, sábado, a partir das 20h.

dia 23 de agosto, sábado, a partir das 20h. Onde: Ginásio do Sesi.

Ginásio do Sesi. Quanto: os ingressos estarão disponíveis nos próximos dias no site Minha Entrada e com integrantes da Comissão Comunitária. O bilhete inteiro para a arquibancada custa R$ 60. A meia-entrada, R$ 30. Também há opção do ingresso solidário, a R$ 35, mediante entrega de um quilo de alimento não perecível.

os ingressos estarão disponíveis nos próximos dias no site Minha Entrada e com integrantes da Comissão Comunitária. O bilhete inteiro para a arquibancada custa R$ 60. A meia-entrada, R$ 30. Também há opção do ingresso solidário, a R$ 35, mediante entrega de um quilo de alimento não perecível. Informações: podem ser solicitadas pelo WhatsApp (54) 99168-8237.