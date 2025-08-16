Frio, lama e pressão: treinamento em Nova Petrópolis simula resgates em desastres e prepara equipes para emergências reais

Entre os dias 21 e 24, Nova Petrópolis será palco de um treinamento inédito e imersivo para quem atua ou deseja atuar na linha de frente em situações de emergência. A ONG Humus promove a Capacitação para Operações em Desastres (COD), um curso de 72 horas contínuas, com aulas teóricas e práticas que reproduzem condições reais de um desastre.

Voltado a bombeiros, integrantes da Defesa Civil, profissionais de saúde e voluntários, o treinamento inclui atividades no Rio Caí, simulações de resgates e exercícios que exigem tomada de decisão rápida sob pressão. Lama, frio, umidade e infraestrutura mínima farão parte do cenário, com o objetivo de preparar os participantes para atuar com segurança e eficiência em situações extremas.

Instrutores especializados em busca, salvamento e atendimento pré-hospitalar conduzirão as atividades. Entre eles está Léo Farah, mestre em Engenharia Geotécnica e especialista em Gestão de Desastres no Brasil, Chile e Japão pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pela Organização das Nações Unidas (ONU). Farah atuou em operações de grande impacto, como Brumadinho, Mariana, Petrópolis, São Sebastião e na enchente do Rio Grande do Sul, além de missões internacionais.

A ONG

A HUMUS, fundada por Farah e Fernando Queiroz, é a primeira organização humanitária brasileira sem fins lucrativos dedicada exclusivamente à prevenção, resposta e recuperação em desastres. Desde 2021, já esteve presente em crises no Brasil e no exterior, e mantém atuação constante no Rio Grande do Sul desde a enchente histórica de 2024.