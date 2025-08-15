Flamingo tem pegada gravada na Calçada da Fauna do Gramadozoo. divulgação / divulgação

Mais uma pegada está eternizada na Calçada da Fauna, no Gramadozoo. O projeto de educação ambiental do zoo de Gramado tem mais de 20 pegadas e ganha um novo molde por ano.

Conforme a bióloga Tathiana Gosaric, responsável técnica do Gramadozoo, o projeto busca valorizar a biodiversidade da fauna brasileira e homenagear o Festival de Cinema de Gramado:

— Com a Calçada da Fauna, o visitante consegue ver a diferença entre a pegada de cada animal. Também passamos mais informações sobre a biologia de cada uma das espécies, especialmente, quando recebemos grupos escolares.

Além do flamingo, a Calçada da Fauna conta com as pegadas do jabuti, anta, graxaim-do-mato, queixada, onça-pintada, filhote de bugio, mão-pelada, cervo-do-pantanal, jaguatirica, coruja-jacurutu, macaco-prego, jacaré, capivara, lobo-guará, ema, irara, veado-catingueiro, papagaio, puma e tamanduá-bandeira.

A dieta do flamingo, rica em carotenoides presentes em algas e crustáceos, é responsável pela cor rosa das penas. divulgação / divulgação

Para retirar o molde das pegadas, a equipe do zoológico coloca areia nos recintos. Depois, os técnicos usam gesso para fazer o molde, que é utilizado para a gravação no cimento.

Curiosidade sobre o flamingo: a pata do animal é articulada de forma diferente do que muita gente imagina: aquela “dobradiça” que parece o joelho, na metade da perna, na verdade é o tornozelo.