Fiscalização apreende 1,7 tonelada de produtos impróprios para o consumo em dois mercados de Antônio Prado

Uma ação de fiscalização apreendeu 1,7 tonelada de produtos impróprios para consumo em dois mercados de Antônio Prado, nesta terça-feira (12).
Houve a interdição do açougue, da padaria e da fiambreria de um dos estabelecimento e do açougue de outro por falta de higiene.
Foram apreendidos carne e produtos coloniais, como vinho, cachaça, queijo, feijão, galinha caipira e embutidos. Itens em promoção estavam vencidos e alguns não apresentavam origem. Parte da carne apreendida foi doada ao zoológico da Universidade de Caxias do Sul.