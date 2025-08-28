Festival do Moscatel se inicia neste sábado em Farroupilha

O Festival do Moscatel inicia neste sábado (30), das 20h às meia-noite, no Centro de Eventos Mario Bianchi, localizado no Parque Cinquentenário, em Farroupilha.
O evento, que conta com música ao vivo, aperitivos e comidas à vontade, é organizado pela Associação de Vinícolas de Farroupilha (Afavin) em parceria com a Prefeitura local, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.
Neste ano, as vinícolas participantes são, Adega Chesini, Casa Colombo, Casa Perini, Vinícola Tonini, Vinícola Cappelletti, Cave Antiga, Monte Paschoal, Vinícola Belmonte, Cooperativa São João, Cooperativa Nova Aliança e Monte Astral.
O Festival segue nos dias 6 e 13 de setembro. Os ingressos para os dias 20 e 27 de setembro já estão esgotados.
Quanto custa?
- Bilhetes para adultos a R$ 325.
- De 12 até 17 anos, R$ 180.
- Crianças de 7 a 11 anos, R$ 120.
- Ingressos à venda pelo site Reserve Revin.