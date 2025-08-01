Geral

Farroupilha promove campanha de adoção de cães

A ação, que visa promover a adoção responsável de cães acolhidos no Canil Municipal, ocorrerá no dia 9 de agosto, das 8h às 12h, na Praça da Bandeira

