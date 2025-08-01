Farroupilha promove campanha de adoção de cães

A 1ª edição da campanha Me AUdote será realizada no dia 9 de agosto, das 8h às 12h, na Praça da Bandeira, em Farroupilha. A ação, realizada pela prefeitura de Farroupilha, visa promover a adoção responsável de cães acolhidos no Canil Municipal.
A campanha, promovida pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, em parceria com o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem como objetivo criar um canal direto entre a comunidade e os animais que aguardam por uma nova chance, facilitando o acesso das pessoas interessadas em adotar e proporcionando aos cães a oportunidade de encontrar um lar acolhedor.
Atualmente, o Canil Municipal abriga mais de 360 cães e muitos deles estarão presentes na campanha. Durante a manhã, os visitantes poderão conhecer os animais e adotar no próprio local. Para isso, é necessário apenas apresentar documento oficial com foto e preencher a ficha de adoção, que estará disponível no evento.
Antes do lançamento oficial da campanha, uma ação experimental foi realizada durante cinco edições da Campanha de Recolhimento de Vidros, nas quais alguns cães participaram e ficaram disponíveis para adoção no local.