Farroupilha promove campanha de adoção de cães

O Canil Municipal abriga mais de 360 cães. Divulgação / Divulgação

A 1ª edição da campanha Me AUdote será realizada no dia 9 de agosto, das 8h às 12h, na Praça da Bandeira, em Farroupilha. A ação, realizada pela prefeitura de Farroupilha, visa promover a adoção responsável de cães acolhidos no Canil Municipal.

A campanha, promovida pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, em parceria com o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, tem como objetivo criar um canal direto entre a comunidade e os animais que aguardam por uma nova chance, facilitando o acesso das pessoas interessadas em adotar e proporcionando aos cães a oportunidade de encontrar um lar acolhedor.

Atualmente, o Canil Municipal abriga mais de 360 cães e muitos deles estarão presentes na campanha. Durante a manhã, os visitantes poderão conhecer os animais e adotar no próprio local. Para isso, é necessário apenas apresentar documento oficial com foto e preencher a ficha de adoção, que estará disponível no evento.